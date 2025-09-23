AKB48千葉恵里＆水島美結、上品な秋コーデでランウェイ歩く【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】AKB48の千葉恵里、水島美結らが23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。
【写真】AKB48千葉恵里、ミニワンピ姿
千葉は肩がチラリとのぞくチェック柄のワンピース、水島はシャツにカーディガンを合わせた上品なスタイルを披露。千葉、水島のほか、「ROYAL PARTY」ステージでは、重川茉弥、 中川心、じゅんな・ゆうな、こもりやさくら、山粼心（ ※「崎」は正式には「たつさき」）、真楪伶が出演した。
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
◆千葉恵里＆水島美結「STARRZ TOKYO」でランウェイ
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
