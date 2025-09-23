フィロソフィーのダンス、ガーリーなフリル衣装で一体感あるパフォーマンス披露【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】フィロソフィーのダンスが23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。
【写真】人気5人組グループ、美脚際立つスカート衣装
「シュークリーム・ファンク」でライブをスタートした同グループは軽快なリズムと洗練されたダンスで会場を魅了。続く「ライブ・ライフ」では、躍動感あふれるステージングとともに、ファンを引き込む力強い歌声を響かせ、会場全体が熱気に包まれた。
さらに、次の曲「ダンス・ファウンダー」では、ガーリーなフリルの衣装をなびかせ、楽曲への深い愛情が伝わるパフォーマンスを披露。観客もその情熱に応え、ステージとの一体感が生まれた。終始、観客との一体感を大切にし、会場を盛り上げた。
M1.シュークリーム・ファンク
M2.ライブ・ライフ
M3.ダンス・ファウンダー
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。フィロソフィーのダンスのほか、AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆フィロソフィーのダンス「STARRZ TOKYO」で3曲パフォーマンス
◆フィロソフィーのダンス「STARRZ TOKYO 2025」セットリスト
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
