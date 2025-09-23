「変装もせず普通に乗ってる!!」安田成美＆木梨憲武、夫婦でバスに「新五百円玉使えなかったの」
女優の安田成美が23日にインスタグラムを更新。夫の木梨憲武との仲良し2ショットを公開した。
【写真】安田成美＆木梨憲武、仲良く夫婦でバス移動
安田が「2人でバスに乗っちゃって新五百円玉使えなかったの」と投稿したのはバスの車内で撮影された夫婦の2ショット。写真には、笑顔の安田に顔を寄せる木梨の姿が収められている。
夫婦の仲良しぶりが伝わる写真にファンからは「変装もせず普通に乗ってる!!」「憧れの夫婦 お二人とも大好き」「めちゃくちゃ可愛い」などの反響が寄せられている。
■安田 成美（やすだ なるみ）
1966年11月28日生まれ。東京都出身。中学在学中にスカウトされて芸能界へ。1981年にテレビCMでデビュー。俳優としては、1982年にドラマ『ホーム・スイート・ホーム』で初出演を果たした。木梨とは映画『そろばんずく』で共演し、1994年に結婚した。
引用：「安田成美」インスタグラム（＠narumiyasuda_official）
