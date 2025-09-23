高知県の四万十川で行われる伝統の「アユの火振り漁」。

その火振り漁に2025年7月から挑戦する女性に密着しました。



夜の四万十川に浮かび上がる松明の明かり。

9月21日、四万十町昭和で行われたのは、アユの伝統漁法「火振り漁」です。

立網を川を横断するように張り、最後に松明の明かりでアユを追い込む漁法で、この日は地元住民10人が2人1組で5艘の船に乗りこみ、火振り漁を行いました。





この夏から火振り漁に参加している澁谷佳代子さん（36歳）が火振り漁に参加するのは、この日で5回目です。■澁谷さん「火振り漁というのを見たこともなかったが、夫婦1組でやるというのが”面白そう！やりたい！”みたいな感じで」澁谷さんは東京都出身で、普段は四万十町の地域おこし協力隊として三島キャンプ場の運営サポートに携わっています。■澁谷さん「4年ぐらい前に四国一周の旅をした時に三島キャンプ場でキャンプしたことがあって、四国・高知が忘れられないよね、移住したいよねって」地域おこし協力隊として働き始めてまもなく3年。地域の人たちからの誘いもあり、2025年7月から火振り漁に参加するようになりました。午後6時、キャンプ場の仕事が終わったあと、川辺で待つ火振り漁の仲間のもとへ向かい網の準備を始めます。澁谷さんの師匠、土居重満さんは火振り漁歴40年以上のベテラン。網の仕掛け方から船の漕ぎ方まで漁に必要なことの多くは土居さんに学びました。■土居さん「何十年もやった人とおんなじ感じでやってきたきビックリした、なんでやろう思て。それは教え方がええから（笑）」土居さんによると、昔は10艘近く出ていた火振りの船も高齢化により少なくなり、火振り漁師も全員が50代後半以上だといいます。■土居さん「若い人が入ってくれるとうれしい。そのうち音頭を取ってやってもらうようになるろうけんね。期待している。若い人がおらんと」あたりが暗くなってくると船を進め、漁がスタート。5艘の船が各ポイントに分かれそれぞれの場所で50メートルから60メートルほどの網を仕掛けます。網を仕掛け終わると松明に火をつけ、船は横並びに。仕掛けた網に向けゆっくりと船を動かします。肩に乗せた松明をゆらゆらとかかげます。水面に映る松明が幻想的な空間を作り出しながら、漁は進んでいきます。松明でアユを追い込み仕掛けた網を引き上げると、網にたくさんのアユが。この日は深夜2時ごろまで作業が行われ、約80キロのアユがとれました。■澁谷さん「いや～楽しいですね、皆さんと一緒にやっているのが楽しい」地域の人たちとのつながり、そして川に生きる人たちの知恵や技術を繋いでいきたいと澁谷さんは話します。■澁谷さん「世代交代みたいな感じで自分たちが次の世代に繋いでいくという気持ちでやっている。四万十川流域に住まわれている方ってその四万十川と一緒に生きてきた。その暮らしの知恵というか技術を学んで繋いでいきたい」四万十川に残る伝統の火振り漁。それを次の世代につないでいくため、澁谷さんの挑戦は始まったばかりです。■澁谷さん「自分たちが率先してというよりは皆さんの中の一部でありたいというか、火振りを自分たちだけでやっていくだけだとそれもあまり面白くないというか、みんなと一緒にやるのがすごい楽しいのでそれは続けていきたい」