「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」は、パークのレストランメニューをイメージした冷凍食品が家庭で楽しめる商品。

そんな「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」に、ハロウィーン気分を盛り上げる「リトルゴーストまん」が登場☆

東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション“ディズニー・ハロウィーン2025”リトルゴーストまん

発売日：2025年9月16日（火）

価格：1,500円

販売店舗：東京ディズニーリゾート・アプリのみ

ミルク味（白）×2個キャラメル味（ピンク）×2個計4個

今回紹介するのはハロウィーンにあらわれる「ゴースト」をモチーフにしたこの時期だけのひんやりスウィーツ。

東京ディズニーリゾート・フローズンセレクションは東京ディズニーリゾート・アプリで購入できる商品です。

もっちりとした食感が魅力の「リトルゴーストまん」はミルク味（白）×2個、キャラメル味（ピンク）×2個の計4個。

解凍するだけのひんやりスウィーツです。

「リトルゴーストまん」はかわいいボックス入りでお届け。

もちもちした生地で、おうちでのハロウィーンパーティーにおすすめです☆

おうちで楽しめるもちもちスウィーツ！

東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション“ディズニー・ハロウィーン2025”リトルゴーストまんの紹介でした。

※こちらの商品はパーク入園後にアプリにて購入いただける商品です。

※スペシャルイベントおよびスペシャルプログラム関連のグッズについては、在庫状況により、期間中であっても品切れや販売終了となる場合があります。

© Disney

