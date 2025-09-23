歌手の松原健之が２３日、東京・浅草公会堂で「２０周年コンサートツアー２０２５」（５都市５公演）の東京公演を開催した。

２００５年に「金沢望郷歌」でデビューしてから２０周年。この日はデビュー前からの思い出もたどりながら、同曲のほか新曲「愛が泣く 日本海」など全２４曲を歌い上げた。

節目を迎えた心境について「業界の先輩方は５０年、６０年ってやってらっしゃる方もいるので、『まだ２０年か』と思う部分もある。それでも、オギャーって生まれた子が２０歳を迎えるわけですから」としみじみ。苦労したこともあったとしつつ「楽しい思いもいっぱいさせていただいた」と振り返った。

デビュー当時の思い出は「（元日本ハムの）斎藤佑樹の『ハンカチ王子』とか、（ゴルフの）石川遼の『ハニカミ王子』がはやっていた。自分も歌謡界の『ハ』から始まる王子になろうということで、元気がはち切れるという意味で『ハチキレ王子』になった」と回想。「でも、川中美幸さんから『あなたは羽毛布団みたいな柔らかい声だから、羽毛布団王子にしなさい』と言われた」と苦笑いで明かししつつ「ことあるごとに激励してくださった」と感謝を口にしていた。