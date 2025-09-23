気象庁などは8月、黒潮大蛇行が今年4月に終息したと発表しました。

7年間もの間続いた黒潮大蛇行で、県内の水産業にはどんな影響があったのか取材しました。



県の水産試験場では、日々の高知県の沿岸で漁獲される魚の資源研究やデータ収集、土佐湾周辺海域の水温や海の流れのスピードといった海況データの収集や分析を行っています。



漁業資源課の猪原さんに、黒潮大蛇行について聞きました。





■猪原さん「黒潮が鹿児島の屋久島種子島の沖を抜けて宮崎沖、足摺・室戸沖・潮岬沖と通過していくによって、足摺沖あたりから離岸し始めてこの和歌山の潮岬沖で大きく離岸する」つまり、黒潮大蛇行とは黒潮が和歌山県の潮岬から大きく離岸した状態で流れることで、通常と比較するとルートが大きく異なります。そして、2017年8月から始まった今回の大蛇行は今年4月まで7年9か月続きました。これは1965年以降で確認された大蛇行のうち、最も長いものでした。県の調べでは、土佐湾で獲れる魚の種類に変化が起きたといいます。■猪原さん「大蛇行の影響をちょっと調べたところ、何が不漁で何が好漁だったかというと、漁種で言いますと不漁であったのはキンメダイ、あとはメジカ（マルソウダ）、あとは足摺岬の方で漁獲されているゴマサバ。逆に好漁になった魚というのは、カツオとキハダマグロがあります」なかでも室戸のキンメダイは漁獲量が激減しています。県漁協室戸統括支所のデータをまとめたグラフによると、黒潮大蛇行が始まってから3年ほどは例年と同様に200トンほど獲れましたが、2021年には124トンほどと半減。キンメ漁を辞める人も出て、2024年は8トンと大蛇行前のわずか4パーセントにまで落ち込みました。■猪原さん「キンメダイの回遊ルートというのが黒潮流軸に近い場所にある、もしくは黒潮流軸よりも外側にあるのではないかというふうに1つは推定しています。ですので、黒潮が接岸している時はキンメダイが黒潮の流軸に沿って高知県の沿岸近くの漁場に来遊してくる確率が高いと思いますけども、それが黒潮が離岸することでキンメダイの魚群が高知県の漁場に来遊する確率が下がってしまった」実際に漁業の現場では何が起きていたのか、室戸市を訪ねました。9月18日の昼前。室津港にキンメダイ漁の船が1隻戻ってきました。この日漁に出ていたのは12年前に関東から移住し、キンメダイ漁に就いた佐藤勇さん（58）です。キンメダイは室戸が産地の高級魚で20年ほど前にはキンメ漁をする船は30隻ほどありましたが黒潮大蛇行でキンメダイが獲れなくなり、他の魚種に変えた漁業者もいて、いま操業しているのは佐藤さんともう一人の漁師の2隻だけだといいます。■佐藤さん「黒潮蛇行が始まって数年はキンメダイの水揚げも良かった。ピークに比べれば10分の1ぐらいの水揚げなってしまって、というのが今の現状」キンメダイが獲れなくなっただけでなく、ここ数年の物価の上昇も漁業者に追い打ちをかけていました。キンメダイ漁の仕掛けは再利用ができないもので、漁に出るたびに経費がかさみます。佐藤さんは以前は月に12回漁に出ていましたが、今では6回にしているといいます。■佐藤さん「できるだけコストをかけないように努力はしているが、最低限の道具というのは必要なので。それとほかの漁に比べキンメの樽の漁というのは比較的経費の掛かる漁なので、1回の出漁で5万円ぐらいの経費はかかってしまうので、今までだったら（漁獲量が）0という時もあったりして」1回の漁にかかる経費はなんと5万円。現在のキンメダイの相場では約50キロの水揚げがないと利益は出ずに赤字になると言います。この日はあわせて47キロのキンメダイが獲れましたが、経費を考えると十分な量ではありません。■佐藤さん「今日行ったところも前から行っている所で釣っているので、漁場自体は変化がないと思う。ただ、蛇行が終息してその漁場の潮が例年よりも早いので、なかなかキンメを釣るには適さない潮の流れに今はなっている」一方で、黒潮大蛇行の終息によって今後はキンメダイが室戸の沖合に多く回遊してくる可能性もあります。■佐藤さん「蛇行が終わったから今年から元に戻るということではないと思う。これが1年かかるのか2年かかるのか、はたまたもう将来的にキンメが獲れないのか。これは将来の事なので予測は付かないが少なくとも蛇行前の水揚げ量が戻ってくることは期待している」以前たくさん獲れた時期の蓄えがあるため、なんとか操業を続けている佐藤さんですが、今後については未知数です。漁業も自然環境に大きく左右される仕事。室戸のキンメダイなど土佐湾の貴重な資源を私たちの食卓へと届けてくれている漁業者たちをこれからどう守っていくのか。黒潮大蛇行の影響から改めて重要な課題が浮かび上がってきます。