結婚式を挙げられなかった夫婦に「式」をプレゼント、「夢婚」の舞台は鶴岡市のワイナリー
様々な事情で結婚式を挙げられなかった夫婦に「式」をプレゼントする「夢婚」が22日、
山形県鶴岡市のワイナリーで開催されました。
山形ウェディング協議会は、様々な理由で式を挙げられなかった夫婦に
「夢婚」という形で式をプレゼントしています。
今年度は「やまがたフルーツ150周年」に合わせて、フルーツにちなんだ挙式を企画し、22日は鶴岡市のワイナリーで開催されました。
今回選ばれたのは、庄内町余目の会社員・佐藤一さんと小学校教諭の佐藤奈月さんです。
妻「何度でも仲直りをします」
2人はおととし（2023年）10月に入籍しましたが、
その翌日、長女・翠衣ちゃんが誕生。
育児や仕事に追われ、これまで結婚式をあげることが叶わず、
今回、3人で晴れ舞台を迎えました。
新婦・佐藤奈月さん
「天気も味方してくれてありがたい」
新郎・一さん
「（挙式できて）とても幸せでした」
新婦・佐藤奈月さん
「ね、（娘も）ニコニコしてくれて見た瞬間、涙がウルっときました」
協議会では、11月にも山形市の夫婦に「夢婚」をプレゼントする予定です。