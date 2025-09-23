様々な事情で結婚式を挙げられなかった夫婦に「式」をプレゼントする「夢婚」が22日、

山形県鶴岡市のワイナリーで開催されました。



山形ウェディング協議会は、様々な理由で式を挙げられなかった夫婦に

「夢婚」という形で式をプレゼントしています。

今年度は「やまがたフルーツ150周年」に合わせて、フルーツにちなんだ挙式を企画し、22日は鶴岡市のワイナリーで開催されました。

今回選ばれたのは、庄内町余目の会社員・佐藤一さんと小学校教諭の佐藤奈月さんです。





夫「じいちゃんばあちゃんになっても一番の味方でいます」妻「何度でも仲直りをします」2人はおととし（2023年）10月に入籍しましたが、その翌日、長女・翠衣ちゃんが誕生。育児や仕事に追われ、これまで結婚式をあげることが叶わず、今回、3人で晴れ舞台を迎えました。新婦・佐藤奈月さん「天気も味方してくれてありがたい」新郎・一さん「（挙式できて）とても幸せでした」新婦・佐藤奈月さん「ね、（娘も）ニコニコしてくれて見た瞬間、涙がウルっときました」協議会では、11月にも山形市の夫婦に「夢婚」をプレゼントする予定です。