齊藤京子＆水野美紀、“同一人物”役の連ドラメインビジュアル解禁 追加キャスト6人も発表
齊藤京子＆水野美紀がW主演で“同一人物”を演じるカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（毎週火曜 後11：00）が10月7日から放送される。このたび、本作のメインビジュアルと追加キャストが解禁された。
【写真】『娘の命』6人の追加キャスト一覧
本作は、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、謎の天才外科医・成瀬（白岩瑠姫）の全身整形手術によって25歳の“新米ママ”篠原レイコ（齊藤）として生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入する、衝撃の復讐（ふくしゅう）エンターテインメント。原作は、あしだかおる氏・アオイセイ氏による同名人気漫画（電子コミック）。
メインビジュアルを担当したデザイナー・岡田和朗氏は、コンセプトを「2つの顔と1つの決意」と話す。愛する娘を失った母親・玲子が、新たな顔を手にし、復讐者・レイコとして生まれ変わる。シンメトリーに並べられた2つの顔には「復讐のために、生まれた。」というキャッチコピーが添えられ、復讐を誓う1人の母親としての決意と宿命が鮮烈に描かれている。生と死、正義と罪、愛と憎しみの狭間で揺れる人間の激情が凝縮され、自らの人生を捨ててでも娘の敵（かたき）を討つ、母としての執念すら感じさせるビジュアルとなっている。
■齊藤京子 コメント
水野さんが包帯を巻かれていたので「どのシーンを撮るんだろう？」と思っていたら、まさかのメインビジュアルでした（笑）！すごくインパクトがあり、2人が同一人物であることは、一目見ただけでは誰も想像できないと思います。ドラマの中でも想像がつかない展開がたくさん待っているので、楽しみにしていただけたらうれしいです！
■水野美紀 コメント
初めてビジュアルを見たときは「こんなに包帯巻くんだ！」という印象を受けました（笑）。ここまで包帯を巻くのは初めてでしたが、意外と苦しくなかったです。包帯を取ってこれだけキレイに生まれ変われるというなら、全身整形しますよね（笑）！タイトルとビジュアルだけでは全貌は見えないと思いますが、作品に興味を持ってもらうきっかけになればうれしいです。
また、追加キャストも発表。陰湿なママ友いじめの末に命を落とす玲子の娘・河井優奈役には、大友花恋が決定。その優奈の心優しい夫・河井明彦は、内藤秀一郎が演じる。また、優奈をいじめた新堂沙織（新川優愛）、北条彩（香音）、葛西恵美（小林きな子）、細川理佐子（峯岸みなみ）のママ友グループに属しながらも、ボスママ・沙織から都合よく利用される長尾由紀子役を、水嶋凜が熱演する。
さらに、主人公と絡み合う隣人一家も解禁。20代の母親・さちを加藤小夏、さちの年下彼氏・タクヤを、新解釈アイドルグループ・原因は自分にある。のメンバー・長野凌大、そして、さちから虐待を受ける5歳の息子・空を、ドラマ『ライオンの隠れ家』（2024年／TBS系）で注目を集めた子役・佐藤大空が演じる。
