キッチンで大根をおろしているとゴールデンさんが覗きにきて…！？大好物を前に見せたまさかの光景に反響が集まっています。可愛すぎる話題の投稿は、記事執筆時点で2.1万回再生を突破し「料理の応援かな？」「奇跡の連動ｗ」「リズムが合ってる！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：キッチンで大根をおろしていたら、大型犬がおねだりしにきて…まさかの『奇跡的なシンクロ』】

キッチンを覗くイヴちゃん

TikTokアカウント「poko.eve」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバー「イヴ」ちゃんのとある日の日常です。ママがキッチンで料理をしていると覗きにきたというイヴちゃん。というのも、ある音を聞きつけたからだといいます。

それは大根をすりおろす音なんだとか。実はイヴちゃんは大根おろしが大好物！すりおろす音にいつも大騒ぎするのだそう。

キッチンの縁に前足をかけ、グイッとお顔を出してママの手元をジッと見ていたとか。体の大きなイヴちゃんの圧はなかなかのものです。

奇跡のシンクロ…！？

イヴちゃんの『ハッハッ』という息遣いと、大根をすりおろす音が奇跡的に連動する場面も。このシーンには「イヴちゃんの息遣いだと思った」と、すりおろす音と勘違いする人も多くいたそう。驚きのシンクロには思わず笑ってしまいます。

お鼻をヒクヒクしたり、飛び上がってジャンプしてみたりと何とかお裾分けがほしいイヴちゃん。すりおろす音が止まると『くれるの？』とばかりに静止する姿も愛らしい限り。ママも可愛い愛犬の姿に根負けし、いつもつまみ食いをさせてしまうそうですよ♡

イヴちゃんの可愛いおねだりと奇跡の連動には「わんちゃんの呼吸だと思った！」「ダマされた(笑)」「渋い大好物ｗ」などのコメントが寄せられています。

見つめられると…ワンッ！

イヴちゃんとママの微笑ましい日常が別投稿にて紹介されています。この日、横になるイヴちゃんをジッと見つめていたというママ。すると熱視線に我慢できなくなったイヴちゃんがワンッ！と大きく吠えたそう。

しかし正直者のイヴちゃん、尻尾はユラユラと揺れていたのだとか。ママの圧がちょっぴり強かったようですが、それもイヴちゃんが大好きゆえの行動。愛されワンコは大変ですね♡

イヴちゃんの愛くるしい姿をもっと堪能したい方は、TikTokアカウント「poko.eve」をチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「poko.eve」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております