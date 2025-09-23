おじさんたちの飲み会に大型犬を呼んだ結果…。想定外だったまさかの結末を捉えた光景は記事執筆時点で1281万回を超えて表示されており、19万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：おっさんの飲み会に大型犬を呼んだ結果→寝落ち後、起きた瞬間…目に飛び込んできた『まさかの光景』】

おじさんの飲み会に大型犬を呼んだ結果…

Xアカウント『@Viper_diet』に投稿されたのは、シェパードの「カムイ」くんのお姿。

この日、飼い主さんのご友人が久しぶりにお家へ遊びに来てくれていたのだといいます。久々の再会ということもあり、飼い主さんを含めた3人で宅飲みをすることになったのだそう。

想定外だった『まさかの結末』が話題に

飲み会は、別室にして過ごしていたというカムイくん。ふと、『カムイくんも、飲み会に参加してもらおう』ということになり、3人が過ごしていた部屋に招き入れることにされたのだとか。

人懐っこい性格のカムイくんは、すぐにご友人に心を開いて甘えていたのだそう。その後も甘えながら飲み会に付き合い、寝落ちしてしまった2人の間に入って眠っていたというカムイくん。

翌朝、目を覚ました飼い主さんの目に飛び込んできたのは…友人たちに抱きしめられながら、スヤスヤと眠るカムイくんのお姿だったといいます。

あまりにも微笑ましいその光景は、多くの人々をほっこり和ませ笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「もみくちゃにされてるのに笑顔なのがいい」「めちゃ馴染んでるｗ」「全員笑顔だ」「参加したい」「画面いっぱいの幸せで和む」「大型犬もふもふは幸せになれますね」など多くのコメントが寄せられています。

人懐っこい性格の男の子

カムイくんは、現在1歳7ヶ月のフレンドリーな男の子。凛々しく格好いい外見の持ち主でありながら、とっても甘えん坊で寂しがり屋さんな一面もあり、家族が自宅に帰ってくると全身全霊でお出迎えしてくれるのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすカムイくんのお姿は、大型犬シェパードの魅力やたくさんの笑顔を届けることとなったのでした。

写真・動画提供：Xアカウント「@Viper_diet」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。