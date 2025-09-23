「現行ナゴヤドーム」最終戦、これまでと未来が凝縮されたような展開に ホームランウイング導入でどんな展開が待つか
本拠地最終戦に勝利して手を振る井上監督(C)産経新聞社
良い形で締めくくった。
中日は9月21日、巨人との本拠地最終戦で5-2と勝利。この日が本拠地・バンテリンドームナゴヤの今季最終戦で、白星で終えることができた。
そして、本拠地最終戦ということは、現行のドームの形ではラストゲームということになる。来季からはテラス型観覧席「ホームランウイング」が導入されるなど、フィールドの形が大きく変化するのだ。
【動画】ボスラーは来日初アーチもバンテリンだった、記念アーチシーンをチェック
■「あわや」本塁打が何本も
この試合では本塁打が2本飛び出し、「あわや」という打球も1つや2つではなかった。フィールドが最大6メートル前にせり出し、外野フェンスも1メートル以上低くなる。これまでは広大なフィールドと高いフェンスで屈指の「ピッチャーズパーク」だったが、間違いなく野球の形が変わる。
本塁打は初回の上林誠知ソロと、2回の石伊雄太2ラン。上林の打球は低いライナーでそのまま右翼席前列に飛び込んでいったもので、石伊の打球は左翼席中段に届きそうな角度のついたものだった。現行のドームでもスタンドに届いているので、これは来季以降も本塁打だ。
注目すべきは「あわや」という打球で、例えば細川成也が6回に放った適時三塁打は、中堅フェンスの最上部に当たったもので、来季以降ならおそらく本塁打だろう。
続くジェイソン・ボスラーのセンター右への犠牲フライも、「ホームランウイング」の作りによってはフェンスギリギリとなって、結果が変わるかもしれない。巨人の岡本和真が8回に放ったセンターへの大飛球も然りだ。
■内野ファウルゾーンにも新たな席が
こうして例を挙げてみても、フィールドの形が変わることによる影響は計り知れない。1試合でこれだけあるのだから、年間70試合以上消化すれば相応のサンプルが生まれる。
ちなみに、形が変わるのは外野だけではなく、内野のファウルゾーンも狭くなる予定。既存のフィールドシートに加え、外野方向に「アリーナシート」が開設される。一塁・三塁に各55席を設けるとのことで、ある程度のスペースを割くはず。これまで邪飛だったものがファウルになり、打ち直しで安打になるケースは容易に想像がつく。
きっと、しばらくは本塁打が増えて歓喜するのと同時に、手痛い一発も数多く打たれて、新しいフィールドを恨むこともあるだろう。それでも時代の流れには逆らえないし、興行という観点ではある程度点が入った方が盛り上がる。息詰まる投手戦だとビールを飲むのも忘れてしまいそうだ。
ドーム開場30周年、球団創設90周年の節目、中日は歴史の曲がり角に差し掛かる。現行のドームで味わった歓喜と屈辱を胸に、新たな時代に進む。
[文：尾張はじめ]