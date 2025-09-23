19人の犠牲者を出した奥能登豪雨から1年。あの日、大切な孫娘を失ったひとりの男性がいます。今も変わらない思いを抱える遺族の1年間を見つめます。

21日。



奥能登豪雨から1年、人々は静かに手を合わせ、犠牲者をしのびました。



祖父・喜三 誠志 さん：

「思い出すと、どうしてもやっぱり涙が出てきますし、もう少しね、一緒にいたかったっていう思いは強いですけど」



当時中学3年生だった喜三翼音さん。

1年前のこの日、濁流にのまれ、帰らぬ人となりました。



約1900棟の建物が被害を受け、19人の犠牲者を出した奥能登豪雨。



翼音さんは当時、家に一人でいたところ、迫りくる濁流に自宅ごと流され、行方不明に。



連日の捜索活動には家族も加わり、手がかりを探し続けました。

祖父・喜三 誠志 さん：

「1日たって、3日たって、1週間たっても、今の心境は家族一同、思いは見つかってほしいという、それだけなんです」



しかし、その願いは届きませんでした。



豪雨発生から10日後、翼音さんが見つかったのは、遠く離れた福井県の沖合でした。

祖父・喜三 誠志 さん：

「希望を捨てずに、どこかで生きてるんじゃないかと、希望を抱きながら今まで過ぎしてきました。私たちの命より大事な孫です。本当に」



蒔絵師として、輪島朝市で漆器店を営んでいた誠志さん。



能登半島地震では、大規模火災に見舞われ店を失い、出張朝市で生計を立ててきました。

翼音さんは、そんなおじいちゃんの手伝いを、欠かさなかったといいます。



店も、自宅も、そして最愛の翼音さんを失い、家族は輪島を離れ、野々市市で生活しています。



祖父・喜三 誠志 さん：

「仕事行く時も、一緒に行こうとかね。ご飯や何かちょっと飾って、一緒に食べようって声をかけたりしてますけど、返事は返ってこないからね」



祭壇には、わずかな遺品とともに、フクロウが描かれたコップが飾られていました。

翼音さんと誠志さんをつなぐ、思い出の詰まったコップです。



祖父・喜三 誠志 さん：

「フクロウでも書いてみようかなと思ってた時に、いろいろと翼音と一緒に、どういう風にすればいいかっていうのを、試行錯誤しながら今、このカップが仕上がった」



これが翼音さんとの最後の思い出。

祖父・喜三 誠志 さん：

「フクロウのカップを書いている時にも、もうずっとずっとですよ。頭の中にずっと翼音がいますから、だからこれが翼音の生きた証かなと思って」



21日、奥能登豪雨から1年を迎えた輪島市久手川町。



翼音さんの自宅があった場所は、建物の土台部分だけが残されていました。



この日は、誠志さんの姿も…

祖父・喜三 誠志 さん：

「街で見かける小さい女の子はもちろんそうですけども、小学生や中学生、高校生を見ても、やっぱり翼音とどうしてもやっぱり、思い比べてしまいますよね。翼音もいるんじゃないかって、まだ生きているんじゃないかと勘違いするようなね」



ここに来れば、翼音さんと一緒にいられるような気がしました。



祖父・喜三 誠志 さん：

「一緒にいられないということは、本当に寂しくて辛いですけども、きょうこの時間だったら、まだ翼音はここで寝てたと思うんですよね。どうしても私は今日、その日生きてた時に、この時間までにどうしても来たかったんですよ」

日の光が差し込む能登。



思い出すのは、翼音さんと共に過ごした何気ない大切な日々。



遺された遺族は、変わることのない思いを胸に今を生き続けています。