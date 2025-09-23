あの日から抱え続ける思い 最愛の孫を奪った奥能登豪雨から1年 ここに来れば一緒にいられるような気が…
19人の犠牲者を出した奥能登豪雨から1年。あの日、大切な孫娘を失ったひとりの男性がいます。今も変わらない思いを抱える遺族の1年間を見つめます。
21日。
奥能登豪雨から1年、人々は静かに手を合わせ、犠牲者をしのびました。
祖父・喜三 誠志 さん：
「思い出すと、どうしてもやっぱり涙が出てきますし、もう少しね、一緒にいたかったっていう思いは強いですけど」
当時中学3年生だった喜三翼音さん。
1年前のこの日、濁流にのまれ、帰らぬ人となりました。
約1900棟の建物が被害を受け、19人の犠牲者を出した奥能登豪雨。
翼音さんは当時、家に一人でいたところ、迫りくる濁流に自宅ごと流され、行方不明に。
連日の捜索活動には家族も加わり、手がかりを探し続けました。
祖父・喜三 誠志 さん：
「1日たって、3日たって、1週間たっても、今の心境は家族一同、思いは見つかってほしいという、それだけなんです」
しかし、その願いは届きませんでした。
豪雨発生から10日後、翼音さんが見つかったのは、遠く離れた福井県の沖合でした。
祖父・喜三 誠志 さん：
「希望を捨てずに、どこかで生きてるんじゃないかと、希望を抱きながら今まで過ぎしてきました。私たちの命より大事な孫です。本当に」
蒔絵師として、輪島朝市で漆器店を営んでいた誠志さん。
能登半島地震では、大規模火災に見舞われ店を失い、出張朝市で生計を立ててきました。
翼音さんは、そんなおじいちゃんの手伝いを、欠かさなかったといいます。
店も、自宅も、そして最愛の翼音さんを失い、家族は輪島を離れ、野々市市で生活しています。
祖父・喜三 誠志 さん：
「仕事行く時も、一緒に行こうとかね。ご飯や何かちょっと飾って、一緒に食べようって声をかけたりしてますけど、返事は返ってこないからね」
祭壇には、わずかな遺品とともに、フクロウが描かれたコップが飾られていました。
翼音さんと誠志さんをつなぐ、思い出の詰まったコップです。
祖父・喜三 誠志 さん：
「フクロウでも書いてみようかなと思ってた時に、いろいろと翼音と一緒に、どういう風にすればいいかっていうのを、試行錯誤しながら今、このカップが仕上がった」
これが翼音さんとの最後の思い出。
祖父・喜三 誠志 さん：
「フクロウのカップを書いている時にも、もうずっとずっとですよ。頭の中にずっと翼音がいますから、だからこれが翼音の生きた証かなと思って」
21日、奥能登豪雨から1年を迎えた輪島市久手川町。
翼音さんの自宅があった場所は、建物の土台部分だけが残されていました。
この日は、誠志さんの姿も…
祖父・喜三 誠志 さん：
「街で見かける小さい女の子はもちろんそうですけども、小学生や中学生、高校生を見ても、やっぱり翼音とどうしてもやっぱり、思い比べてしまいますよね。翼音もいるんじゃないかって、まだ生きているんじゃないかと勘違いするようなね」
ここに来れば、翼音さんと一緒にいられるような気がしました。
祖父・喜三 誠志 さん：
「一緒にいられないということは、本当に寂しくて辛いですけども、きょうこの時間だったら、まだ翼音はここで寝てたと思うんですよね。どうしても私は今日、その日生きてた時に、この時間までにどうしても来たかったんですよ」
日の光が差し込む能登。
思い出すのは、翼音さんと共に過ごした何気ない大切な日々。
遺された遺族は、変わることのない思いを胸に今を生き続けています。