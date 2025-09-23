目玉は丼や寿司で堪能する本マグロ！「秋の大北海道展」に海鮮やスイーツなど８００種類以上の商品が並ぶ　高島屋大阪店

食欲の秋、到来！高島屋大阪店ではじまった北海道展が大賑わいです。



これでもかと隙間なく並べられたまぐろ丼（クロマグロ専門工房「鮪斗」戸井鮪三昧 ３２４０円（税込み）※１日５０食限定）に、北海道産の「らいでんメロン」をふんだんに使ったパフェ（小樽洋菓子舗ルタオ ジャージーミルクパフェ〜北海道産らいでんメロン添え〜１４８５円（税込み）※１日１００食限定）。



９月２３日から高島屋大阪店で始まった「秋の大北海道展」には、海鮮やスイーツなど８００種類以上の商品が並びました。





ことしの目玉は気候変動の影響により北海道近海で水揚げ量が増えている「本マグロ」で、丼や寿司で堪能することができます。また、本来は夏が旬のメロンが、暑さの影響で秋になっても楽しめるように。（高島屋・北海道駐在バイヤー 古川正樹課長）「（暑さで）いろいろな農作物・魚に影響が出ているが、この時期に用意できるものも増えてきているので、そういった新しい側面も一緒に紹介しながら、おいしいものとして召し上がってほしいですね」ほかにも北海道で連日行列ができるラーメン店が初めて出店するなど、北海道グルメを満喫することができます。（客）「おいしい海鮮を買いたい。マグロ食べたい」高島屋大阪店の北海道展は１０月７日まで毎日開催されます。