巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（53）が20日、自身のYouTube「元木大介チャンネル」を更新。コーチの資質について語った。

元木氏は選手によってバットのグリップの握り方がそれぞれ違うと説明。コーチ時代は指摘せず「言えないから聞く」と選手になぜその握り方をするのか質問していたと明かした。

小指をかけて握る岡本和真にも質問。「力入るの？って聞いたら“もうずっとこれです”って言うから。こうやって握らなきゃいけないっていうことじゃないんだなって、気づかせてもらったよね」と振り返った。

さらに「野球に正解はないよ。だからはやらないコーチは俺の言うこと聞けねえのかっていうコーチ。いつの時代の野球やってるのって思う」と指摘。自身がコーチを務めていた際にも、持論を押し付ける先輩コーチがいたと明かし「魚雷バットだって出てきてるわけだからさ。これがいい、あれがいいっていう正解がないの。その正解を見つけるためにするのがコーチ、何か探そうぜってするのがコーチ」とし「上から言って、俺の言うこと聞けねのかって。俺は誰々を教えたとか、そんなこと言ってるコーチは大したことねぇなって思うよ」と語った。