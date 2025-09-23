元AKB48でタレントの板野友美さんが自身のインスタグラムを更新。「夏の思い出」と題した写真を投稿しました。



【写真を見る】【 板野友美 】 「夏終わっちゃったの？」 唇柄キャミソールのワンピースで 夏の思い出投稿





板野さんは、「ねえ。夏終わっちゃったの？」というコメントとともに、唇模様のキャミソールのワンピースを着た写真や、パール装飾のデニムコーデなど、夏のファッションを披露しています。「まだ夏投稿&思い出投稿させてね」と季節の変わり目を惜しむ様子も伝えています。







板野さんは、白地に赤い唇模様がプリントされたキャミソールのワンピースを身にまとい、ヘアスタイルには黒いリボンを添えた写真を公開しました。手にはアイスコーヒーを持ち、夏の日差しの中で爽やかな表情を見せています。





このワンピースは白をベースに鮮やかな赤い唇模様が特徴的で、スリットが入ったデザインになっています。足元には白いスニーカーを合わせ、カジュアルながらも洗練された夏のスタイルを演出しています。







古い石壁を背景に撮影されたショットでは、板野さんが片足を前に出してポーズを取っています。ワンピースのスリットから覗く脚線美が印象的です。リラックスした表情でカップを持ち、夏の一コマを切り取ったような雰囲気を醸し出しています。







別のカットでは、ウインクをしながらアイスコーヒーを飲む姿も投稿され、遊び心溢れる表情が目を引きます。緑豊かな植栽を背景にした写真からは、夏の開放感が伝わってきます。







また、別日のコーディネートとしてピンク色のワンピースを着用した写真も公開されました。街の歩道を歩く様子や、青空の下でポーズを取る姿からは、都会的なセンスと季節感が伝わってきます。







さらに、白いパフスリーブのトップスにパールの装飾が施されたデニムを合わせたコーディネートも披露。首元にはパールのネックレスをアクセントとして加え、夏の装いにクールな印象をプラスしています。板野さんは投稿の最後に「なんまいめ？」と問いかけ投稿を締めくりました。







この投稿に、「可愛いお洋服でお似合いです。夏投稿楽しみにしてます。」「ワンピース かわいい」「やっと秋らしくなってきたね！今回は６枚目かな♪」「板野さんもうそろそろ秋かもです！札幌は寒いくらいですよ〜」などのコメントが寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】