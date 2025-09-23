ZOCX「他人からの評価をあまり気にせずに」グループやめた経験から語る夢を叶える秘訣【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】大森靖子率いるアイドルグループ・ZOCX（ゾックエックス）が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じた。
【写真】人気アイドル、グループやめた経験から語る夢を叶える秘訣
ZOCXはメンバーカラーを取り入れた華やかなミニ丈衣装で登場し「ZOC実験室」「FLY IN THE DEEPRIVER」「CUTTING EDGE」の3曲を披露。表情、歌、ダンス、全ての魅力を放出し、ZOCXにしかない世界観で観客を魅了した。
― 「STARRZ TOKYO 2025」セットリストの注目ポイントを教えてください。
大森：今回は自分たちらしさを出し切ろうという方向に振り切ったセットリストになっています。怖がらずに聴いてもらえたら嬉しいなと思います。
― 「音楽×ファッションの祭典」にちなみ、私服が一番おしゃれなメンバーは誰ですか？
猫猫猫はう：全員おしゃれです。
戦慄かなの：天國３ゅ姫以外で（笑）！
天國：頑張ってるから〜（笑）！
大森：戦慄さんが３ゅ姫ちゃんのダサい私服を捨てさせる活動を見ました（笑）。
天國：もう選んでもらった服しか着ないです！
戦慄：「このブランドの中からしか買うな」というリストを送ろうと思います（笑）。
大森：「このオーバーオールを捨てろ」と言っていました（笑）。
天國：ありがたいです（笑）。
― そんな戦慄さんが秋冬に気になっているファッションを教えてください。
戦慄：大きな手袋を買って、今日の朝、届いたところです。ボクシンググローブくらい大きいです。
― 最近メンバーの間で流行っていることはなんですか？
荼緒あいみ：たまごっちが流行っていました。最初に千椿が流行りを終わらせてしまい、その後に猫猫猫はうが、その後に私が終わらせてしまいました（笑）。
― モデルプレスには自分の夢を追いかけている読者がたくさんいます。そういった方々に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
猫猫猫：やめまくっているので、そんなこと言える立場じゃない…。
大森：でも夢が叶いまくっているって説もある！
猫猫猫：確かに！他人からの評価をあまり気にせずに、やりたいことを常にやって、時にはやめることも大事です。
千椿真夢：人の目が怖くなって、挑戦しないという決断をする人が多いと思いますが、人の目を気にせず自分らしく生きていくと強くなれるので、気にしないで頑張ってほしいです。
― ありがとうございました！
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
【Not Sponsored 記事】
