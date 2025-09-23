国の方針のもと、中学校の部活動は現在、民間の地域クラブへの移行が進められています。



こうした中、松本市では、地域クラブの活動を体験できるイベントが開かれました。



軽快にボールを返す子どもたち。テニスや卓球などの要素を組み合わせた、アメリカ発祥のスポーツ「ピックルボール」です。



一方こちらは、柔らかい剣を使って「フェンシング」を体験。





23日に松本市で行われたイベント。中学校の部活動を民間のクラブに移す「地域移行」が進む中、小中学生にさまざまなクラブ活動の魅力を知ってほしいと開かれたものです。松本市で活動するクラブや県内の競技団体などが参加し、あわせて17の種目を体験できます。中には、「ｅスポーツ」や「麻雀」といった中学校の部活動ではあまり見られないものも…。小学5年生（松本市から）「麻雀はやったことなかったんですけど、こんなこともできるんだと思って、鍛えられた感じがします。」保護者（松本市から）「地域に移行するなら、今までにないスポーツや、子どもたちが触れ合ったことない新しいものに広げてもらえるのは、子どもたちの選択肢が増えてすごく良い。」松本市教育委員会 幅 誠一郎さん「どの学校に進学しても、自分のやりたいスポーツとか文化芸術活動がたくさんあるということを知ってもらいたいので、こういう企画をした。今年度中には中学生を受け入れる団体を含めて、100クラブ、最終的には140クラブを作っていきたい。」松本市では、今年度末までに休日の部活動を地域クラブに移行する計画で、現在54のクラブが立ち上がっています。