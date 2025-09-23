好天に恵まれた23日は、山形県内各地でスポーツに打ち込む人の姿が見られました。

このうち山形大学では陸上競技に親しんでもらおうというイベントが開かれました。

注目は世界記録のペースに挑戦できる企画です。



山形市の山形大学小白川キャンパスで開かれたのは

「キャンパスチャレンジデー」と銘打ったイベントです。

走ることや歩くことを楽しんでもらおうと開催され、

子どもからシニアランナーまで幅広い世代が参加しました。

会場で注目を集めたのは、今回が初めてのお披露目となった「電子ぺーサー」です。

陸上競技場のトラックの内側に設置されたライトが、

設定されたペース通りに点灯し、ランナーを誘導します。

山形県南陽市の企業「森の学校」が山形大学と協力し、開発しました。





中学生「電子ぺーサーが（1500メートルを）5分のペースで走ったが、ついていけなかった。すごく楽しいと思った。ピカピカ光って自分よりも速いペースで目標がすぐ見えるので、走っている時もモチベーションが保てる」23日は陸上競技の種目の世界記録ペースに挑戦する企画も行われ、山形県縦断駅伝で区間賞を獲得したこともあるYBCの熊坂記者が挑戦しました。熊坂記者「中学以来、長く駅伝をやってきましたが、最近すっかり練習不足です。ですが、きょうは電子ぺーサーで表示されている1500メートルの世界記録にチェレンジしたいと思います」熊坂記者が挑戦した男子1500メートルの世界記録は3分26秒。100メートルを13秒台のペースで走り続けなければなりません。熊坂記者「速かったです。スタートして150メートルくらいしかつくことができませんでしたね。この10倍の距離をあのスピードで走らないといけないというのは、やっぱり世界記録はすごい」1500メートルの世界記録に挑戦した中学生「全力ダッシュで、トラック1周（400メートル）を全力くらいで（走った）。結構きつい。（目標は）駅伝で県1位を取って全国に行きます」男子100メートルの世界記録、9秒58への挑戦も。ジャマイカのウサイン・ボルト選手が16年前に打ち立てた大記録に子どもたちも果敢にチャレンジしました。小学生「思った以上にとても速かった」「（ボルト選手を）テレビでしか見たことがなかったので、実際に（ペースを）見るとものすごく速かった」（これからの目標は？）「100メートルで15秒を切ってもっと速く走ることです」会場では、測定機器を使って自分の走りを分析できるコーナーもありました。山形大学陸上部の学生「ストライド（歩幅）が少し短いので、ストライド（歩幅）を伸ばすことでもう少しタイムが伸びると思う」熊坂記者「やった方がいいトレーニングはありますか？」山形大学の学生「まっすぐジャンプしたり、進みながら前にジャンプしてみるバウンディングという練習が効果的だと思うのでトライしてみてください」今回お披露目された電子ぺーサーは、国内では日本選手権などで導入が始まっていますが、まだ県内では珍しいということです。山形大学ヤマガタアスリートアカデミー・渡辺信晃教授「（電子ぺーサーは）トレーニングや実際のレースでいいタイムを出すためという目的はあったが、楽しんでもらうためにも有効な道具だとあらためて実感した。普及とか楽しんでもらう、特に地域の方々に活用していただき、山形全体で盛り上げていきたい」山形大学などは今後、県内の大会や練習会でも電子ぺーサーを活用できるよう検討を進めていくということです。