「ＤｅＮＡ２−２阪神」（２３日、横浜スタジアム）

ＤｅＮＡが引き分けでシーズンの勝率５割以上確定は持ち越しとなった。

試合は２−２のまま延長戦へ突入。十回に２死一、二塁の好機でゲームを決めることはできなかったが、十一回は筒香が四球を選んでチャンスメークした。さらに犠打を試みた山本が走塁妨害と判定されて好機を広げ、最後は１死満塁から代打・ビシエドは３球三振。２死満塁と状況が変わり、新人の代打・加藤も空振り三振に倒れた。十二回も２死一、二塁の好機を生かせなかった。

打線は二回、筒香の今季１８号となる左越えソロで先制。同点の五回、２死三塁から桑原の適時打で勝ち越したが、六回に先発のケイが大山に同点ソロを浴びた。

左腕は６回６安打２失点で降板。阪神の才木と防御率のタイトルを争っていたが、１・７７となり後退する形になってしまった。来日２年目で自身初の２桁勝利もお預けとなった。

三浦監督は試合後、「引き分けは引き分けですから。最後まで粘ってましたし、もう一つというところもありましたけど、よく粘りました」と語った。「走者を出すところもあったけどよく粘った」と投手陣をたたえ、巨人との２連戦に向け「目の前の試合に全力で戦っていくだけ」と力を込めた。