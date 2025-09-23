「ずっと一緒」SUPER EIGHT、メンバーとのプリクラショットにファン歓喜「21周年おめでとう」
SUPER EIGHTの公式アカウントは9月22日、自身のInstagramを更新。メンバーとのプリクラショットを公開しました。
【写真】SUPER EIGHT、プリクラショットに反響！
この投稿にファンからは、「全国デビュー21周年おめでとう」「まだまだいろんな5人を見たい」「わちゃわちゃの期待裏切らないの最高」「eighterへの愛に感謝」「若返った」「かわいw」「盛れ過ぎｗ」「グループを続けてくれてありがとう」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「まだまだいろんな5人を見たい」同アカウントは「22年目の僕たちもよろしくね！」とつづり、メンバー5人でのプリクラショットを公開しました。かわいらしく加工された5人は仲良く密着していて、楽しげな雰囲気が伝わってきます。プリクラには「ずっと一緒だよ」との落書きも。これからの活躍も楽しみですね！
「この5人は永遠であれ」同アカウントは8月8日の投稿で、「8月8日はエイトの日！5人で鳥貴族に行きました」とつづり、メンバーの集合ショットを公開。コメントでは、「エモ過ぎます」「仲良くてサイコー」「この5人は永遠であれ」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
