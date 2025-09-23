「名探偵コナン」のアニメ最新話に中国ネットでツッコミ「チートすぎる」「さすがにやりすぎ」

2025年9月20日、テレビアニメ「名探偵コナン」の最新話「石巻のヒーロー」で放送された突飛すぎる展開を中国のネットユーザーが指摘している。

同最新話は、宮城県石巻市を訪れた江戸川（えどがわ）コナンたちが、宮城テレビが企画の「仮面ヤイバー」の撮影に参加する吉田歩美（よしだあゆみ）、円谷光彦（つぶらやみつひいこ）、小嶋元太（こじまげんた）と合流するところから始まる。

撮影の前日、石巻市の観光中に千葉和伸（ちばかずのぶ）刑事の姿を見かけたが声をかけずにいたところ、翌日歩美が千葉刑事と共に行方不明となる。その背後には殺人も犯す転売ヤー・ダリオの存在があり、コナンがダリオの手から2人を救うために動き出すという話だ。

終盤、歩美と千葉刑事が乗せられたトラックが崖から海に転落しそうになると、コナンが「どこでもボール射出ベルト」から飛ばした巨大化したサッカーボールがクッションとなり、トラックが跳ね返って崖の上に戻るという突飛すぎる展開が描かれた。

この展開について、中国のSNS・微博（ウェイボー）で467万人以上のフォロワーを持つブロガーが「コナンが蹴ったサッカーボールが巨大化してトラックを弾き飛ばした。完全に物理法則に反している」とコメントを投稿した。

これにネットユーザーからも「自分の目を疑った」「さすがにやりすぎだろ」「これは本当にとんでもない」「もうアクション大作だな…」「チートすぎるサッカーボール」「最近の『名探偵コナン』はSF映画になってる気がする」と指摘する声が寄せられた。

また、「笑いが止まらない」「コナンの世界はニュートンの管轄外だ」「コナンの世界ではこんなの大したことじゃない」「ハハハ、（トラックが）跳ね返った！。コナン理論すごすぎる」「今回の最新話を見終わったけど、本当にぶっ飛んでる。でもよく考えたらコナン理論の力なら何でもアリか」とツッコミを入れるコメントも多く集まった。（翻訳・編集/岩田）