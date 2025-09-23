町特産品のワインと共にバーベキューが楽しめる、恒例の「朝日町ワインまつり」が開かれ、訪れた人が味覚の秋を楽しみました。

【写真を見る】「燃料は酒」！？ 朝日町ワインまつりで最高のワインと焼き肉に舌鼓（山形）

「かんぱーい」





朝日町ワインまつりは、町特産のワインと町の魅力を知ってもらおうと毎年開かれているものです。きょうはおよそ900人が訪れ、会場は賑わいを見せました。



「フレッシュですぶどう感かんじますね」「ちょっと味が違う」





樽で提供されているのは赤ワインと同じ原材料で作られたぶどうジュースです。これまではワインも樽で提供されていましたが、今年は夏の暑さからブドウの収穫が早まり、ワインの仕込み時期が重なったことから瓶での提供となりました。



選べるワインは一番人気の赤ワイン、キリッと冷やして美味しい白ワイン、華やかな色と風味のロゼの3種類です。

天童市から「去年は雨で中止になったらしいのでいい天気でバーベキューできている」

仙台市から「初めてきたがお肉も美味しいワインも美味しい」

仙台市から「朝日町最高！」



訪れた人は焼き台を囲みながら、ワインと料理のマリアージュに舌鼓を打っていました。