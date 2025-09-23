閉幕まで残り３週間ほどとなり、より一層の賑わいを見せている大阪・関西万博。個性的な建造物やパビリオンが立ち並び、万博の目玉の一つとなっていますが、閉幕後にこれらはどうなるのでしょうか？万博閉幕後の遺産＝レガシーについて考えます。

個性豊かな万博の建造物 閉幕後の利用方法は？

来場者が２０００万人を超え、猛暑もひと段落ついた祝日の９月２３日も、万博会場は朝から大混雑となりました。東ゲートの当日券売り場も賑わい、４０分前倒しで販売した当日券は約１時間で完売。

上空から見ても、ここ数日は平日でも一日中、ゲート前は大混雑。１０月１３日の閉幕を前に、日に日に人気は高まっています。来場者の目的の一つは、パビリオンなど個性的な建造物です。

ただ、閉幕に伴い、こうした建造物の大半は会場から姿を消すことになっていて、今、注目されているのはその行方です。

１周約２ｋｍ、高さ最大２０ｍの世界最大の木造建築物「大屋根リング」は、９月に入り、リングの北東、約２００ｍ部分を大阪市が公園として管理する案で合意しました。費用は、数十億円規模が見込まれています。

（来場者）「壊すのにもお金かかるじゃないですか？それやったら残して活用できたほうがいいと思います」

（来場者）「さみしいです、もうちょっと楽しんでいたいというか。冬の万博の景色も見てみたかった」

このほか、東と西のゲートにあるミャクミャクのモニュメント２体は吹田市の万博記念公園に移設される方針です。

建設費が２億円で話題となったいわゆる『２億円トイレ』については、大阪府が河内長野市の植物園「府立・花の文化園」で一部を再利用する方針です。この２億円トイレについて大阪府の吉村知事は…

（大阪府 吉村洋文知事）「僕は芸術性も高くておもしろいトイレができていると思っています。レガシー（遺産）として後世に楽しんでもらえたらと」

ドバイ万博から再利用したパビリオンを再々利用へ？

そしてこの他に気になるのは、パビリオンのその後。オランダ館は、淡路島に建物を丸ごと移設する予定で、人材派遣のパソナが再利用します。そして、ハンモックと映像体験で人気のルクセンブルク館の建物は大阪・交野市の子育て施設として再利用されます。そして基礎部分はネスタリゾート神戸が一部再利用するということです。この他、海の組成をテーマにしているパビリオン「ブルーオーシャン・ドーム」はモルディブに移設されます。

そして「ウーマンズ パビリオン」。これは前回のドバイ万博の日本館を再利用していますが、それを２０２７年の「横浜・国際園芸博覧会」に再々利用するということです。さらに日本産の木材が使用されているウズベキスタン館は、ウズベキスタンで公園や学校の建設に使用される予定です。

万博が終わってもこうして様々なものが再利用され受け継がれていきます。今後も、まだまだ残せるものが出てくるかもしれないので、それぞれがどういった形で残っていくのか注目です。