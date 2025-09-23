大槻ケンヂさん（59）が22日、体調不良のため予定していた公演を中止することが公式サイトで発表されました。

中止となったのは、大槻さんが筋肉少女帯と並行して活動している4人組バンド『特撮』の公演です。

公式サイトで、「9月24日（水）SHINJUKU LOFTにて開催予定でした『特撮爆誕25周年記念ツアー2025 特撮！25年後の世界』ですが、Vo.大槻ケンヂの体調不良により、公演を中止とさせていただきます」と発表。

続けて、「本公演を楽しみにされていたお客様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、ならびに直前の発表となりましたことを深くお詫び申し上げます」とコメントしています。

振り替え公演の開催やチケットの払い戻しについては改めて案内するとし、チケットは大切に保管するよう呼びかけています。

また大槻さんは22日の夜、自身のXを更新し「容体は安定しています。30日のDUOは大丈夫。振替公演もぜひやりたいです。お待ちください」と報告しています。

特撮は、大槻さんが筋肉少女帯の活動を凍結していた2000年に結成。大槻さんは現在、筋肉少女帯（2006年に活動再開）、特撮のほか、多数のユニットや弾き語りでライブ活動を行っています（公式サイトより）。