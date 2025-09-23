「ＤｅＮＡ２−２阪神」（２３日、横浜スタジアム）

阪神が延長３イニング連続のピンチをしのぎ、ドローに持ち込んだ。

試合は２−２のまま延長戦へ突入。十回のピンチは畠がしのいだが、十一回から登板した岩崎が先頭の筒香を四球で歩かせた。そして犠打を試みた山本が捕手・坂本と接触。これが走塁妨害と判定され、無死一、二塁とピンチを広げた。

その後、犠打で送られ、１死二、三塁とされると代打・オースティンを敬遠。満塁となり、代打・ビシエドを３球三振、続く代打・加藤も空振り三振に仕留めてサヨナラのピンチを脱した。

延長十二回も２死一、二塁と一打サヨナラの場面を新人の伊原がしのぎきった。

ゲームは互いに譲らぬ展開になった。二回、ＤｅＮＡが筒香の左翼超えソロで先制。１点のリードを許したが五回、１死から坂本が右翼線二塁打を放つ。近本も右前打で続き１死一、三塁。中野は浅い左飛に倒れるも、前川が左前に同点打を放った。

「皆さんが繋いでくれたチャンスだったので、思い切ってファーストストライクから仕掛けていく気持ちで打席に立ちました」。それでも続く五回、２死二塁から桑原に右前適時打を浴びる。ネルソンは５回を投げ、５安打２失点で降板。勝敗こそ付かなかったがＣＳ、日本シリーズと短期決戦での登板に抜けて、着々と準備を進めている。

再び勝ち越された形の阪神だが、続く六回だ。大山が左翼席へ弾丸ライナーの一発を運んだ。今季の横浜スタジアムは、試合前の時点で打率・３７１と好相性。得意の球場で豪快な一撃を放ち、ケイの防御率は１・７７へ悪化した。試合前時点でトップの才木と２位・ケイの差は０・１６だった。順調に左腕が数字を下げていた中、２人の価値ある一打で才木のタイトル争いもアシストした。

大山はこれでプロ通算１４９号とし、節目の１５０号まであと１本とした。

また、七回には及川が登板した。林を空振り三振に斬ると、続く代打・松尾の登場で藤川監督は継投を決断。左腕は１７試合連続ホールドのＮＰＢタイ記録を達成した。藤川球児監督の現役時代の記録に並んだ。