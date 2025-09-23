学生ならではのアイデアをもとに、地元企業と共同で開発したメニューが楽しめる食のイベントが、金沢市で開かれました。

寄田 大地 記者：

「金沢市のいしかわ四高記念公園で開かれているこちらのイベントでは、学生の斬新なアイデアが盛り込まれメニューが並んでいます」



この「金沢もぐ博」は、学生の力で地元と企業を盛り上げようと、金沢青年会議所が企画したものです。

会場には、地元企業と学生が協同開発した、新しい金沢グルメが並びました。



こちらは、3種類のカレーを楽しめるカレーパンです。



参加した学生：

「より若い人に手に取ってもらいやすいような、見た目にインパクトのあるようなものを作りたいと思って考えたのが、三色団子の形になっています」

ANAクラウンプラザホテル・坂野 雄次 調理長：

「あ、カレーパンを団子にするんだって、とっても金沢らしくていいなと思いまして。それがなかなか、自分には発想が出てこなかったですね」



また、こんなユニークなコンセプトの商品も…



寄田 大地 記者：

「こちらのチーズを乗せた焼きおにぎり。チーズの食感を楽しんでもらうために、賞味期限は3分に設定されているそうです」

参加した学生：

「最近、こういうの流行ってるよね、みたいな感じで、賞味期限3分というのを入れました」



金沢青年会議所・悟道 真一 委員長：

「このイベントを通して、学生たちが引き続き、この街を盛り上げていってほしいなと思っています」

今回開発された商品の一部は、今後、それぞれの企業での販売も検討しているということです。