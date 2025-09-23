◆全日本プロレス「ジャイアントドリーム２０２５」（２３日、アリーナ立川立飛）観衆１７５０

全日本プロレスは２３日、東京・立川立飛アリーナで秋のビッグマッチ「ジャイアントドリーム２０２５」を開催した。

メインイベントで「第１２回 王道トーナメント」覇者・宮原健斗が三冠王者・斉藤ジュンへ挑戦。３・２９大田区で王者は、宮原を破りＶ３を達成している。挑戦者にとってリベンジを期した一戦、序盤から激しい打撃戦となった熱戦は、互いの持てる技をすべてぶつける激闘へ発展。最後は、２２分５７秒、宮原がシャットダウンスープレックスホールドでジュンを破り、２０２２年９月１８日に日本武道館で諏訪魔を破って以来となる７度目の王座奪還を果たした。ジュンは８度目の防衛に失敗した。

３年ぶりに三冠ベルトを奪還した宮原はマイクを持つと「待たせたな」とファンに呼びかけた。そして「日本プロレス界の最高のエースは俺だ」と宣言した。

そして「三冠チャンピオンとして何をするか教えてあげよう」と切り出すと「日本を元気にすることだ」と約束し「日本プロレス界の先頭に立ち、この日本プロレス界があなた方が喜ぶような喜怒哀楽を提供してやるよ」と予告し「ワクワクドキドキ、非日常のプロレスを味わいたいだろ？」と問いかけ「最高のエースとして日本プロレスをワクワクさせてやる」と誓った。

さらに初防衛戦を旗揚げ記念日となる１０・２２後楽園ホールに指定。１９７２年１０月の旗揚げから５３周年となる大会で「やってやろうじゃないか」と宣言し挑戦者を「誰でもいいぜ」と募った。

バックステージで挑戦者について「次の相手は誰だ？俺は誰でもウェルカムだ」と呼びかけた。

◆９・２３立川立飛大会全成績

▼第１試合 ８人タッグマッチ ２０分１本勝負

芦野祥太郎、デイビーボーイ・スミスＪｒ．、○吉岡世起、阿部史典（７分１４秒 バズソーキック→片エビ固め）綾部蓮、ライジングＨＡＹＡＴＯ、井上凌、小藤将太●

▼ＧＡＯＲＡ ＴＶチャンピオンシップ バトルロイヤル 時間無制限

○挑戦者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン（１５分０１秒 オーバーザトップロープ）王者・他花師●

【退場順】愛澤Ｎｏ．１、菊タロー、セニョール斉藤、羆嵐、立花誠吾、”ミスター斉藤”土井成樹、大森北斗

※タイトルマッチはバトルロイヤル形式。試合は全９選手が揃った状態で戦い、最後の１人となった時点で決着。ピンフォール、ギブアップ、ＫＯ、オーバーザトップロープ、反則（５カウント）で失格となる。

▼第３試合 ＴＨＥ プロレス ２０２５ シングルマッチ ３０分１本勝負

○関本大介（１１分１２秒 ラリアット→片エビ固め）田村男児●

▼第４試合 タッグマッチ ３０分１本勝負

○青柳優馬、野村直矢（１７分３０秒 ＴＨＥ ＦＯＯＬ→エビ固め）安齊勇馬●、本田竜輝

▼世界ジュニアヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

○王者・青柳亮生（１７分２０秒 ファイアーバードスプラッシュ→片エビ固め）挑戦者・ＭＵＳＡＳＨＩ●

▼世界タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

挑戦者組・○ザイオン、オデッセイ（１７分０６秒 ダイビングヘッドバッド→片エビ固め）王者組・鈴木秀樹●、真霜拳號

▼メインイベント 三冠ヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

○挑戦者・宮原健斗（２２分５７秒 シャットダウンスープレックスホールド）王者・斉藤ジュン●