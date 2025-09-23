佐賀の武雄温泉駅と長崎駅を結ぶ西九州新幹線が部分開業してから23日で3年となります。博多駅までの全線開業がいまだ見通せない中、沿線やその周辺からはどのような声があがっているのでしょうか。

♪「ハッピーバースデーかもめ～、ハッピーバースデーかもめ～。」





佐賀県の武雄温泉駅では6日、西九州新幹線の開業3年を記念するイベントが開かれていました。■照屋芳樹記者「特急列車が到着しました。降りてきた人たちは、反対側に止まっている新幹線かもめへと乗り込んでいきます。」

到着した特急列車から、長崎方面へと向かう新幹線かもめへと乗り換える人の姿がありました。九州新幹線の停車駅である新鳥栖駅から、西九州新幹線の東の起点、武雄温泉駅までの間は今も、在来線が結んでいます。

博多駅まで全線がつながっていない“部分開業”の状態であることから、西九州新幹線は、長崎駅までの5駅およそ66キロの「日本一短い新幹線」となっています。



こちらは、武雄温泉駅から一駅先の嬉野温泉駅です。部分開業によって誕生した嬉野市にとって念願の鉄道駅はこの3年、地域に大きな恩恵をもたらしました。

■嬉野市・村上大祐市長

「世界的なホテルチェーン、マリオットホテルが来たことによっても、世界に嬉野という名前が出たというのはすごく大きくて、外国人観光客の方が本当にたくさん滞在をしていただいているという現状があります。」



周辺施設の整備もあって、嬉野市への観光客数と観光消費額は新幹線開業を契機に年々増加し、去年は243万人・173億円と過去最高を記録しました。



さらに人を呼び込むために、全線開業への期待は高まります。



■村上市長

「佐賀県そのものが高速鉄道の中に組み入れられて、新大阪駅で『止まります駅は嬉野温泉』と言っていただければ、それだけでも大きな効果が出てくると思いますし、いつかは行ってみようという大きな動機付けにもなると思います。」

いまだ全線開業に至っていない背景にあるのは、国がフリーゲージトレインの導入を断念したことです。フリーゲージトレインとは、線路の幅が異なる新幹線と在来線双方に乗り入れることができる画期的な車両です。しかし、国の責任で進められた技術開発が想定通り進まず、2018年、西九州新幹線への導入を断念しました。



国はその後、通常の新幹線と同じ線路幅の「フル規格」で新幹線を通す3つのルート案を示しました。フル規格の導入にJR九州と長崎県は賛成していますが、佐賀県は負担額の試算が1400億円に上るなどとして反発しています。

9月19日の協議では「財政負担については国に責任を求めていく」という認識で一致したものの、整備方針についての進展はありませんでした。



■照屋記者

「西九州新幹線の全線開業について、佐賀の人たちはどう考えているのでしょうか。」



佐賀駅周辺で県内に住む50人の声を聞きました。



■住民

「負担は出てくるかと思いますが、その分、発展してくれればいいかと思いますので。」

「長崎に家族がいるので、乗り換えなしで行けるのは便利かなと。」

「長崎の人ばっかり有利で、向こうがかなりのお金を投資すればいいのよ。」

「メリットよりも費用が莫大だし、もともと特急で便利だったんですよ。なんで新幹線にしないといけないのかなとは思って。」



■照屋記者

「佐賀県在住の50人に聞いたところ、望むという人が35人、望まないという人が15人という結果になりました。」

西九州新幹線の開業で、JR長崎県は、佐賀県の江北駅から長崎県の諫早駅の間が「並行在来線」となり、特急の運行本数が激減しました。新幹線の開業から3年を迎え、さらに減便となる可能性もあります。



■森鉄工・森孝一社長

「ついつい、前はこうだったなということを思ってしまいますね。」



佐賀県鹿島市にある、自動車の部品を作るための機械を手がける地元企業の社長、森孝一さんに聞きました。この会社の取引先は日本国内にとどまらず、欧米や東南アジアなど世界およそ30か国に及びます。佐賀県鹿島市にある、JR長崎線の肥前鹿島駅で話を聞きました。



■森社長

「点検に行くのですが、こういう道具を持って行くんです。」

■照屋記者

「重たいですね。27キロと書いてあります。」

■森社長

「あと、背中に自分の道具を背負っていくわけですよ。」

特急が減ったこの3年は車を利用せざるを得なくなり、交通費だけでコストは15％上がったといいます。



■森社長

「（新幹線の開業前は）特急に乗れれば1本で行けるからポンと乗せちゃえばよかったけれど。普通の電車が遅れていくと、江北駅で（特急）に乗り継げない。 これ、何度もあっています。東南アジアに行く社員を（福岡空港まで）車で送っています。昔はなかったことなんですが。帰ってこれないときは博多に泊まる。相当、コストアップになります。」



新幹線の開業が負担につながっている地域にも目を向けてほしいと、森さんは話します。



■森社長

「僕らは新幹線、反対しているわけじゃないんですから。ただ、並行在来線という生活圏があるよと。そこの痛みがあって、新幹線ができているんですよということを考えてもらいたい。」



新幹線開業によって生まれた恩恵と弊害。地元の声も割れる中、今後どのような進展を見せるのでしょうか。