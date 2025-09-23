竜巻による甚大な被害を受け、いまだ復旧の途上にある被災地。り災証明書の交付も始まる中、被災者は今もなお不安を抱えています。そして被災宅を狙った悪質な犯行にも注意が必要です。



国内最大級の竜巻被害から2週間あまりが経過。甚大な被害を出した牧之原市ではいまだ、家屋の復旧作業が続いています。被災者を支援しようと、今もなお復旧作業に汗を流す多くのボランティアの姿がありました。





一方、牧之原市とともに多くの竜巻被害があったのが吉田町。竜巻の影響により車両が横転し、50代の男性が亡くなったほか、343棟の住宅被害がありました。その吉田町では23日ー（髙山基彦キャスター）「吉田町では生活再建に向けた説明会が行われていて、多くの町民の方々が集まっています。」弁護士や建築士などによる生活再建に向けた支援制度の説明会が行われ、約20人が参加しました。説明会では質問が相次ぎ、当初の予定より時間を延長することに。参加者は資料だけではわからない、被害状況に応じた支援制度の的確な利用方法などについて質問していました。（被災した人）「自分たちもこの支援なら当てはまるのではないかと見つけることができてよかった。このような相談の場を続けてほしい。」（被災した人）「新築の家を建てたが、実家の屋根が飛んで自分の家が窓ガラスが全部割れて住めない状態。費用がどこまで出るか否かを教えてもらったのでやってみてという感じ。」一歩ずつ復旧が進んでいく中で、修理をして住み続けるか、それとも建て直すのか。難しい決断が迫られています。（永野 海 弁護士）「牧之原市の方が被害が大きいと思われていることが多いが、話を聞くと吉田町でも甚大な被害。災害という自分の責任なく困っている方を救いたい。困っ ている方は声を上げ、地域で助けあって接点を作ってほしい。」生活再建に向け必要不可欠となるのが家屋の被害の程度を示す「り災証明書」です。牧之原市では、り災証明書の申請が1177件に上るなか、被害の全貌が明らかになってきました。市は先週から住宅の被害認定調査の結果を公表し始めていますが、20日までに調査を終えた386棟のうち、全壊は34棟、大規模・中規模を含めた半壊は97棟にのぼっています。住宅の被害認定調査は、り災証明書の交付に必要で、14日までに調査を終えた被災者には、り災証明書が交付されています。（被災した人）「全壊だったので、いろんな支援が受けられるし、職員さんからも親切にしてもらえるが、不安なところは結構ある。まだ先が見えない。」市は、被害認定調査を10月上旬までに完了させる予定ですが、半壊以上の被害を受けた住民のための仮設住宅が、行政が借り上げるアパートなどの「みなし仮設住宅」だけでは不足する見込みで、トレーラーハウスの設置や新たに建設することも検討しているということです。生活再建の道すら見通せない被災地を狙った悪質な犯行が報告されています。（髙山基彦キャスター）「被害が甚大だった（牧之原市）細江地区には、被災地を狙った空き巣などの被害を防ごうと防犯カメラが設置されています。」竜巻被害により戸締りができない中での生活を余儀なくされる人や、一時的に空き家となっている住宅も少なくありません。警察によりますと、細江地区では被災住宅で空き巣などの被害が確認されていることから、計13台の防犯カメラを設置したということです。（細江地区の住民）「（空き巣被害）時々聞きますね。（防犯カメラ設置で）安心できますね。」（細江地区の住民）「夜は歩く人がいない。空き巣に入られると気持ち悪い。（防犯カメラがついて）心強くなる。」被害は住宅だけありません。野菜や花の苗を栽培・出荷する「F・ぶらっど」では、ビニールハウスの9割にあたる35棟が全壊。出荷予定だった50万株のポットが被害に。被害額は、ハウスと商品あわせておよそ2億円に上る見通しです。被害を免れた苗は全国への出荷を続けていますが、並行して、この土日も休むことなく復旧作業も進めていました。オレンジの服を着ているのは学生ボランティア、その数60人。（学生ボランティア）「（ボランティアは）初めてだが、何か協力できればということで来た。こんなにパイプの量があるとは思わなかった。」倒壊してしまったビニールハウスの撤去作業が進むなか、社長の藤田さんは、竜巻被害で改めて実感したことがあったそうです。（F・ぶらっど 藤田治之 社長）「復旧の手伝いに来てくれて心の支えです。被害にあってから配達に行くと、復活するのを待っているからと、どこへ行っても聞く。ありがたい、いち早く復興できればと思う。」竜巻被害によって被災した多くの農家。苦しい中でも納品を待つ人のために懸命に復旧作業にあたっています。