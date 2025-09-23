華やかに美しく咲くピンク色の花。



淡い黄色の個性的な花びらも。



さらにカメラを向けた先には…？花びらに隠れて、カエルがひと休み。



心地よい秋の風を感じられる美しい花畑。



ここは長野市の標高820メートルに位置する「長野大岡ひなたダリア園」です。



京都から

「京都って、きのうもおとといもずっと暑かったんですけど、長野は涼しくて本当に心地よいです。」



小椿希美アナウンサー

「一途な恋にフランソワ、それぞれのダリアにはひとつひとつ名前がついていて、このダリア園には400種類、800株のダリアが咲き誇っています。」





6年前に、夫婦で5株を植えたのが始まりのダリア園。23日はあいにくの曇り空でしたが・・・。晴れた日には、バックに北アルプスがくっきりと見え、色とりどりのダリアとの共演を楽しむことができます。丘には展望スペースもあり別名「天空の花園」とも呼ばれています。長野市から「きのうも来て、きょうも来たんですけど、夕方と朝と全然違くて、ちっちゃいカエルがいっぱい中にいて、とても楽しいです。」松本市から「ダリアと言ってもこんなたくさんの種類があるんだなと思って。ひとつひとつを写真に撮って楽しんでいます。」今年は猛暑などの影響で生育が遅かったものの、ここ数日の雨や気温の低下で開花が進み、色づきも良くなったということです。ダリアは、来月下旬まで楽しめそうです。