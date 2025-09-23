テレビ信州

華やかに美しく咲くピンク色の花。

淡い黄色の個性的な花びらも。

さらにカメラを向けた先には…？花びらに隠れて、カエルがひと休み。

心地よい秋の風を感じられる美しい花畑。

ここは長野市の標高820メートルに位置する「長野大岡ひなたダリア園」です。

京都から
「京都って、きのうもおとといもずっと暑かったんですけど、長野は涼しくて本当に心地よいです。」

小椿希美アナウンサー
「一途な恋にフランソワ、それぞれのダリアにはひとつひとつ名前がついていて、このダリア園には400種類、800株のダリアが咲き誇っています。」

6年前に、夫婦で5株を植えたのが始まりのダリア園。
23日はあいにくの曇り空でしたが・・・。晴れた日には、バックに北アルプスがくっきりと見え、色とりどりのダリアとの共演を楽しむことができます。

丘には展望スペースもあり別名「天空の花園」とも呼ばれています。

長野市から
「きのうも来て、きょうも来たんですけど、夕方と朝と全然違くて、ちっちゃいカエルがいっぱい中にいて、とても楽しいです。」

松本市から
「ダリアと言ってもこんなたくさんの種類があるんだなと思って。ひとつひとつを写真に撮って楽しんでいます。」

今年は猛暑などの影響で生育が遅かったものの、ここ数日の雨や気温の低下で開花が進み、色づきも良くなったということです。

ダリアは、来月下旬まで楽しめそうです。