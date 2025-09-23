（航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）

”沼津港エリア”といえば県内でも有数の観光スポットで、とれたての海鮮から最新スイーツまで楽しめるとあって幅広い世代に人気です。そして、忘れてはいけないのが「深海の街」としても魅力が詰まっているということです。“深海水族館”はその代表ですが、そこになんと、“深海の世界に没入できる”新施設が誕生したということでさっそく体験してきました。





「沼津港深海水族館」に7月、新たに誕生したエリアが『イマーシブディープシーワールド』。深海の世界に入り込んだかのような“没入体験”ができる3つのエリアで構成されているということですが、一体どんな世界が広がっているのでしょうか？（沼津港深海水族館 荒井柚子葉さん）「こちらが一番最初のコーナー『はく製の海』という展示エリアになります。」「海の中に自分がいるかのような感覚ですね。」（沼津港深海水族館 荒井柚子葉さん）「深海に入り込んでしまった没入感をイメージしてつくられております。」天井には渦潮、奥には海中映像が映し出され、深海の世界に囲まれた“没入体験”がとてもリアルでした。そして、さらにすごいのが…（沼津港深海水族館 荒井柚子葉さん）「駿河湾で実際に捕獲された14種類の本物のはく製を展示しています。」「駿河湾にこんなおっきいのが。」（沼津港深海水族館 荒井柚子葉さん）「こちらメガマウスザメというサメなのですが、沼津の海岸で打ちあがったものを1年かけてはく製にしたものになります。」「これ長さどれくらいですか？」（沼津港深海水族館 荒井柚子葉さん）「これで5メートルくらいで、最大で7メートルまで成長する、成長段階の個体です。」「え～～～～～～メガマウスザメ、口がすごい。」（沼津港深海水族館 荒井柚子葉さん）「細かい歯が並んでいて、プランクトンを主食とする穏やかなサメです。」「大きいけど、人間には優しいんだ。」続いてのエリアは…「お！なんか映像が…」（沼津港深海水族館 荒井柚子葉さん）「深海映像エリアになります。壁一面のスクリーン映像で普段なかなか生きた姿で見ることのできない貴重な深海生物を映像でご覧いただけるエリアとなっています。触っていただくと、自分の手の動きで魚が動いたり集まったりいろいろな反応をおこしてくれるエリアとなっています。」最新のAI技術が使われスクリーンの魚に触れると魚が反応してくれるんです。さらに映像は数分ごとに海の深さが3段階で切り替わり、深さによって住む魚の違いを知ることができるんです。（沼津港深海水族館 荒井柚子葉さん）「こちらが一番最深部のエリアになります。触っていただくと発光する生き物がたくさんいます。」「これ本当に光るんですか？深海で。」（沼津港深海水族館 荒井柚子葉さん）「ウリクラゲという光を集めて発光するクラゲです。」こちらは子どもに大人気のエリアで、この日もたくさんの子どもたちが大興奮で遊んでいました。そして最後はまだ謎が多い深海の世界を表現したというエリア（沼津港深海水族館 荒井柚子葉さん）「こちらは”想像の深海世界”です。深海は一説によると95％以上が解明されていないと言われています。何が存在するかわからない深海の世界を想像して神秘的に作り上げたお部屋です。」「こんなモダンな色鮮やかな深海の世界が、もしかしたらあるかもしれない。」（沼津港深海水族館 荒井柚子葉さん）「すごく幻想的なところなのでフォトスポットとしても人気です。」深海魚水族館の新エリア素敵な“没入体験”ができました。沼津港に来たらやっぱり海鮮グルメは外せませんよね…ということで、「沼津港周辺を散策しているところなんですが…すごい！干物がいっぱい干してある。」こちらサスヨ海産は秘伝のつけ汁につけた自家製の干物を30種類以上販売する大人気店。「目の前のお魚、これはなんですか？」（サスヨ海産 新井健斗さん）「これはツボダイです。沼津にも生息する深海魚です。こちらはオアカムロアジっていう大型で肉厚しっぽが赤いのでオアカムロアジっていいます。」「せっかくなので何かいただきたいのですが？」（サスヨ海産 新井健斗さん）「よかったら浜焼きコーナーで購入していただいて、お客さまで焼いて召し上がることもできます。」「自分で焼けるんですねやってみましょう！」ということでアジが大好きな私が選んだのはオアカムロアジ。この時季は日差しが強いので30分だけ天日干したという生のような干物です。最高の状態で食べたいので焼き方を教えてもらいました。（サスヨ海産 新井健斗さん）「まず身の方から焼くっていうのが一般的で焼きやすいです。」皮目と比べると身は水分や脂が出やすいため先に焼くことで表面をコーティングできるそうです「どうしてこの場所を作られたんですか？」（サスヨ海産 新井健斗さん）「出来立ての干物をここで焼けるようにしたらいいサービスができるのではないかということで。」「観光っていま体験型のコンテンツといわれているけど、ある意味究極の体験型かつ自分が満足しちゃうという。」ひっくり返して反対側も焼きます。見るからにふっくらとおいしそうに焼けましたよ。それではいただきます！「うん！ふっくらして脂のってますね。仲間とワイワイやるのもすごくいいなと思う。家族できても絶対子どもも喜ぶ共います。」我慢できずにビールもいただいちゃいました。干物とビール最高です！！「はぁ～～～マジでおいしい！」さらもうひとつ気になる店へ！！「続いてなんですが、こちらの丸天さん。新しい業態でこの場所にオープンしたお店に行ってみたいと思います。」丸天といえば、高さ15センチもある「海鮮かき揚げ丼」などボリューム満点の料理が有名なのですが、4月にリニューアルオープンした「御膳屋 丸天」はこれまでとは一味違う新しいスタイルで沼津の魅力を味わえるメニューがあるということで（御膳屋丸天 坪井徹さん）「おまたせしました「金目煮魚御膳」です。」「おお～すごい！キンメダイの煮つけの色がすごすぎます！香りだけでもごはんいけるかな。思っていた以上に大きいサイズのキンメダイですが、ちょとこの小鉢も種類が豊富。以前からこんな形でしたっけ？」（御膳屋丸天 坪井徹さん）「違います！当店の場合は一品、一品を大きくど～ん！っと出すイメージでしたが、お客さまのニーズでちょとずついろいろ食べたいというものがあってそれに答えるかたちで。」まずはメインのキンメダイの煮つけから。「いただきたいと思います。文句なくおいしい。これは贅沢な。身もしっかりしてて、食欲をそそるタレと一緒に、いいことがあったときのご褒美ごはんとしても。沼津港で水揚げされたこのキンメダイ、最高すぎます。キンメダイのこだわりはありますか？」（御膳屋丸天 坪井徹さん）「大きい鍋で一気に炊き上げています。」「ごめんちょっとガチ食いしちゃっている。まじで本当においしいんだけど、しゃべってても全然箸が止まらない。」「キンメダイの煮つけが大好きすぎて、いろいろなところで食べているんですがが、これほどごはんと合う煮汁はないだろうと、すごすぎます！！」キンメダイもおいしすぎましたが、気になる小鉢も6種類あってどれもおいしそうなんです。こちらは卵豆腐！！「おいしい！冷たくてするする入っちゃう。港の周りの定食屋の域を超えてますね。リニューアルして、いまどんなお客さんが多いのですか？」（御膳屋丸天 坪井徹さん）「若い方、ご家族連れ、年配の方まで幅広い層に来てもらっています。」「来ていない11年のうちに沼津港周辺がこれだけ進化していたというのは、本当に驚きでした。」