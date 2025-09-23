アジア株 まちまち、香港株は続落 アジア株 まちまち、香港株は続落

東京時間17:55現在

香港ハンセン指数 26159.12（-185.02 -0.70%）

中国上海総合指数 3821.83（-6.74 -0.18%）

台湾加権指数 26247.37（+366.77 +1.42%）

韓国総合株価指数 3486.19（+17.54 +0.51%）

豪ＡＳＸ２００指数 8845.93（+35.04 +0.40%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82355.06（+195.09 +0.24%）



２３日のアジア株は、まちまち。上海株が反落、香港株は続落。一方、豪州株は続伸となっている。香港ハンセン指数は年初来３０％超高となっただけに、調整が入りやすいようだ。また、豪州株は金相場が連日最高値を更新するなかで、金鉱株が上げを主導している。



上海総合指数は小反落。ソフトウェアや半導体の中科寒武紀科技（カンブリコン・テクノロジーズ）、海光信息技術（ハイゴン・インフォメーション・テクノロジー）などが下げを主導。医療製品製造の無錫薬明康徳（ウーシー・アプテック）も安かった。一方、大手銀行の中国工商銀行、中国農業銀行、中国銀行などが買われた。



香港ハンセン指数は続落。検索エンジンの百度（バイドゥ）、医薬品メーカーの石薬集団（シーピーエスシー・ファーマシューティカル・グループ）や中国生物製薬（シノ・バイオファーマシューティカル）、ＥＣ最大手のＪＤドットコム、不動産開発の龍湖集団（ロンフォー・グループ）、医療製品製造の無錫薬明康徳（ウーシー・アプテック）などが売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は続伸。金価格の急騰を背景に金鉱株のウェストゴールド・リソーシズ、グレートランド・リソーシズなどが買われた。また、金融大手のウェストパック銀行、ナショナル・オーストラリア銀行などが堅調。一方、不動産のＰＥＸＡグループ、レンドリース・グループなどが安かった。

