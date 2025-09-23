ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８１、伊７９ｂｐ 引き続き逆転
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８１、伊７９ｂｐ 引き続き逆転
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ 2.747
フランス 3.561（+81）
イタリア 3.538（+79）
スペイン 3.292（+55）
オランダ 2.912（+17）
ギリシャ 3.404（+66）
ポルトガル 3.146（+40）
ベルギー 3.283（+54）
オーストリア 3.054（+31）
アイルランド 2.978（+23）
フィンランド 3.117（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ 2.747
フランス 3.561（+81）
イタリア 3.538（+79）
スペイン 3.292（+55）
オランダ 2.912（+17）
ギリシャ 3.404（+66）
ポルトガル 3.146（+40）
ベルギー 3.283（+54）
オーストリア 3.054（+31）
アイルランド 2.978（+23）
フィンランド 3.117（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）