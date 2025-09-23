ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏８１、伊７９ｂｐ　引き続き逆転
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ　　　　2.747
フランス　　　3.561（+81）
イタリア　　　3.538（+79）
スペイン　　　3.292（+55）
オランダ　　　2.912（+17）
ギリシャ　　　3.404（+66）
ポルトガル　　　3.146（+40）
ベルギー　　　3.283（+54）
オーストリア　3.054（+31）
アイルランド　2.978（+23）
フィンランド　3.117（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）