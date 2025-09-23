news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「2人組が住宅侵入 男性はね逃走 カメラに物色する様子」のニュースについてお伝えします。

住宅内に設置されたカメラの映像。

赤い手袋をした男が土足で室内を歩いています。

手にはケースに入った現金が...。強盗です。

22日、午後2時前、留守中の住宅でおきた事件。

住人男性（50代）

「家に誰かが侵入しているようだ。見てきてほしい」

外出していた住人は、室内のセキュリティー機器が反応したため、近所の男性へ様子をうかがうよう連絡。

連絡を受けた男性が、家を確認しに行ったところ、現金などを盗んだ男2人が車で逃げるところを目撃したといいます。

男性は逃げる男の車を阻もうと、自身の軽トラックを家の前に停車させます。

男2人が乗る車のサイドミラーをつかみながら追いかけましたが、車はそのまま逃走。

男性は男2人の車と軽トラックに挟まれ、下半身を打撲するケガをしました。

ケガをした男性

「小柄な男の人2人ですね。日本語で（車の）鍵がないって慌てていた」

盗まれたものは、現金1万1000円とカメラなど。

警察は強盗致傷事件として男2人の行方を追っています。