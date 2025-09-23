＜大相撲九月場所＞◇十日目◇23日◇東京・両国国技館

【映像】17歳“天才”力士の取組で起きた“異変”

17歳の“元天才相撲少年”の取組で“異変”が発生。土俵上の力士がすぐに立ち上がれなくなり、「大丈夫？」「危ない倒れ方」と視聴者騒然となる場面があった。

序二段九十五枚目・康誠（秀ノ山）と序二段九十五枚目・安櫻（安治川）の一番での出来事。“元天才相撲少年”としても知られる康誠は、8月に誕生日を迎え、17歳では初の本場所に臨んでいる期待の若手力士。身長165センチ、体重67.9キロと現役力士の中でも特に小柄な体格ながら、抜群の体幹と相撲センスをあわせもち、ファンを沸かせる相撲を取ってきた。直近3場所は連続で負け越してしまっており、なんとしても星を伸ばしたい今場所では、4番を取り終えて3勝を挙げている。

康誠が対決した安櫻は、身長175.5センチ、体重103.9キロと一回り大きな体格だ。立ち合い仕切り線から大きく下がった位置で腰を下ろした康誠は、様子をうかがいながら起き上がると、素早く相手の懐に飛び込んでもろ差しになり、一気に寄り倒して勝利した。

だが決着後、仰向けに倒れた安櫻は、もともと痛めてテーピングを施していた右膝が不自然に曲がってしまったからか、すぐには立ち上がれない状態に。この“異変”に康誠も駆け寄って心配する様子を見せていた。その後、安櫻は自ら立ち上がると、右足をかばいながら土俵を降りていった。寄り倒しで勝った康誠は4勝目を挙げ、4場所ぶりとなる勝ち越しを決めた。敗れた安櫻は2敗目を喫した。

敗れた安櫻に“異変”が生じた場面にファンもドキドキが止まらなかったようで、「大丈夫？」「足こわい」「危ない倒れ方」「痛めたか」「膝かなり痛々しい」と心配の声が続出。一方、勝ち越しを決めた康誠に「いいぞ」「やったあ」「おめでとう！」と祝福の声も相次いで寄せられた。

