FC東京vs福岡 スタメン発表
[9.23 J1第31節](味スタ)
※18:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 3 森重真人
DF 7 安斎颯馬
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 10 東慶悟
MF 28 野澤零温
MF 33 俵積田晃太
MF 37 小泉慶
FW 16 佐藤恵允
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 13 波多野豪
DF 5 長友佑都
DF 32 土肥幹太
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 40 マルコス・ギリェルメ
FW 26 長倉幹樹
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 3 奈良竜樹
DF 20 安藤智哉
DF 37 田代雅也
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 16 小田逸稀
MF 18 岩崎悠人
MF 77 志知孝明
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 1 永石拓海
DF 2 湯澤聖人
DF 47 橋本悠
MF 8 紺野和也
MF 15 秋野央樹
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 22 藤本一輝
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
金明輝
※18:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 3 森重真人
DF 7 安斎颯馬
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 10 東慶悟
MF 28 野澤零温
MF 33 俵積田晃太
MF 37 小泉慶
FW 16 佐藤恵允
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 13 波多野豪
DF 5 長友佑都
DF 32 土肥幹太
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
MF 22 遠藤渓太
MF 40 マルコス・ギリェルメ
FW 26 長倉幹樹
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 3 奈良竜樹
DF 20 安藤智哉
DF 37 田代雅也
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 16 小田逸稀
MF 18 岩崎悠人
MF 77 志知孝明
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 1 永石拓海
DF 2 湯澤聖人
DF 47 橋本悠
MF 8 紺野和也
MF 15 秋野央樹
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 22 藤本一輝
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
金明輝