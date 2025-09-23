[9.23 J1第31節](味スタ)

※18:00開始

主審:上田益也

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 81 キム・スンギュ

DF 2 室屋成

DF 3 森重真人

DF 7 安斎颯馬

DF 24 アレクサンダー・ショルツ

MF 10 東慶悟

MF 28 野澤零温

MF 33 俵積田晃太

MF 37 小泉慶

FW 16 佐藤恵允

FW 19 マルセロ・ヒアン

控え

GK 13 波多野豪

DF 5 長友佑都

DF 32 土肥幹太

DF 44 エンリケ・トレヴィザン

MF 18 橋本拳人

MF 22 遠藤渓太

MF 40 マルコス・ギリェルメ

FW 26 長倉幹樹

FW 39 仲川輝人

監督

松橋力蔵

[アビスパ福岡]

先発

GK 31 村上昌謙

DF 3 奈良竜樹

DF 20 安藤智哉

DF 37 田代雅也

MF 11 見木友哉

MF 14 名古新太郎

MF 16 小田逸稀

MF 18 岩崎悠人

MF 77 志知孝明

MF 88 松岡大起

FW 17 ウェリントン

控え

GK 1 永石拓海

DF 2 湯澤聖人

DF 47 橋本悠

MF 8 紺野和也

MF 15 秋野央樹

FW 9 シャハブ・ザヘディ

FW 13 ナッシム・ベン・カリファ

FW 22 藤本一輝

FW 32 サニブラウン・ハナン

監督

金明輝