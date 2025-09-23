神戸vs東京V スタメン発表
[9.23 J1第31節](ノエスタ)
※19:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 4 山川哲史
DF 15 本多勇喜
DF 24 酒井高徳
DF 41 永戸勝也
MF 6 扇原貴宏
MF 18 井出遥也
MF 25 鍬先祐弥
FW 9 宮代大聖
FW 10 大迫勇也
FW 27 エリキ
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 31 岩波拓也
MF 2 飯野七聖
MF 11 武藤嘉紀
MF 14 汰木康也
MF 30 山内翔
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 29 小松蓮
監督
吉田孝行
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 2 深澤大輝
DF 3 谷口栄斗
DF 6 宮原和也
MF 7 森田晃樹
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 19 松橋優安
MF 26 内田陽介
MF 71 平尾勇人
FW 45 寺沼星文
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 15 鈴木海音
MF 8 齋藤功佑
MF 17 稲見哲行
MF 20 食野壮磨
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
FW 25 熊取谷一星
FW 39 仲山獅恩
監督
城福浩
※19:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 4 山川哲史
DF 15 本多勇喜
DF 24 酒井高徳
DF 41 永戸勝也
MF 6 扇原貴宏
MF 18 井出遥也
MF 25 鍬先祐弥
FW 9 宮代大聖
FW 10 大迫勇也
FW 27 エリキ
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 31 岩波拓也
MF 2 飯野七聖
MF 11 武藤嘉紀
MF 14 汰木康也
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 29 小松蓮
監督
吉田孝行
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 2 深澤大輝
DF 3 谷口栄斗
DF 6 宮原和也
MF 7 森田晃樹
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 19 松橋優安
MF 26 内田陽介
MF 71 平尾勇人
FW 45 寺沼星文
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 15 鈴木海音
MF 8 齋藤功佑
MF 17 稲見哲行
MF 20 食野壮磨
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
FW 25 熊取谷一星
FW 39 仲山獅恩
監督
城福浩