[9.23 J1第31節](ノエスタ)

※19:00開始

主審:木村博之

<出場メンバー>

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 1 前川黛也

DF 4 山川哲史

DF 15 本多勇喜

DF 24 酒井高徳

DF 41 永戸勝也

MF 6 扇原貴宏

MF 18 井出遥也

MF 25 鍬先祐弥

FW 9 宮代大聖

FW 10 大迫勇也

FW 27 エリキ

控え

GK 50 オビ・パウエル・オビンナ

DF 31 岩波拓也

MF 2 飯野七聖

MF 11 武藤嘉紀

MF 14 汰木康也

MF 30 山内翔

MF 77 グスタボ・クリスマン

FW 26 ジェアン・パトリッキ

FW 29 小松蓮

監督

吉田孝行

[東京ヴェルディ]

先発

GK 1 マテウス

DF 2 深澤大輝

DF 3 谷口栄斗

DF 6 宮原和也

MF 7 森田晃樹

MF 14 福田湧矢

MF 16 平川怜

MF 19 松橋優安

MF 26 内田陽介

MF 71 平尾勇人

FW 45 寺沼星文

控え

GK 21 長沢祐弥

DF 15 鈴木海音

MF 8 齋藤功佑

MF 17 稲見哲行

MF 20 食野壮磨

MF 40 新井悠太

FW 9 染野唯月

FW 25 熊取谷一星

FW 39 仲山獅恩

監督

城福浩