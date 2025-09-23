[9.23 J1第31節](パナスタ)

※19:00開始

主審:先立圭吾

<出場メンバー>

[ガンバ大阪]

先発

GK 22 一森純

DF 2 福岡将太

DF 3 半田陸

DF 4 黒川圭介

DF 20 中谷進之介

MF 7 宇佐美貴史

MF 13 安部柊斗

MF 16 鈴木徳真

MF 17 山下諒也

MF 47 ファン・アラーノ

FW 23 デニス・ヒュメット

控え

GK 1 東口順昭

DF 5 三浦弦太

DF 15 岸本武流

MF 10 倉田秋

MF 27 美藤倫

MF 44 奥抜侃志

FW 11 イッサム・ジェバリ

FW 51 満田誠

FW 97 ウェルトン

監督

ダニエル・ポヤトス

[横浜F・マリノス]

先発

GK 19 朴一圭

DF 25 鈴木冬一

DF 33 諏訪間幸成

DF 44 トーマス・デン

DF 45 ジャン・クルード

MF 6 渡辺皓太

MF 18 オナイウ情滋

MF 20 天野純

MF 28 山根陸

MF 30 ユーリ・アラウージョ

FW 48 谷村海那

控え

GK 31 木村凌也

DF 16 加藤蓮

DF 22 角田涼太朗

DF 35 関富貫太

MF 8 喜田拓也

MF 17 井上健太

MF 37 ジョルディ・クルークス

FW 14 植中朝日

FW 26 ディーン・デイビッド

監督

大島秀夫