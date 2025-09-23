G大阪vs横浜FM スタメン発表
[9.23 J1第31節](パナスタ)
※19:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 20 中谷進之介
MF 7 宇佐美貴史
MF 13 安部柊斗
MF 16 鈴木徳真
MF 17 山下諒也
MF 47 ファン・アラーノ
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
MF 10 倉田秋
MF 27 美藤倫
MF 44 奥抜侃志
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 51 満田誠
FW 97 ウェルトン
監督
ダニエル・ポヤトス
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 25 鈴木冬一
DF 33 諏訪間幸成
DF 44 トーマス・デン
DF 45 ジャン・クルード
MF 6 渡辺皓太
MF 18 オナイウ情滋
MF 20 天野純
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
FW 48 谷村海那
控え
GK 31 木村凌也
DF 16 加藤蓮
DF 22 角田涼太朗
DF 35 関富貫太
MF 8 喜田拓也
MF 17 井上健太
MF 37 ジョルディ・クルークス
FW 14 植中朝日
FW 26 ディーン・デイビッド
監督
大島秀夫
