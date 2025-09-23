湘南vs川崎F スタメン発表
[9.23 J1第31節](レモンS)
※19:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
DF 22 大岩一貴
DF 66 松本大弥
MF 7 小野瀬康介
MF 15 奥野耕平
MF 18 池田昌生
MF 37 鈴木雄斗
MF 47 中野伸哉
FW 10 鈴木章斗
FW 72 二田理央
控え
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 8 大野和成
MF 13 平岡大陽
MF 14 茨田陽生
MF 20 石橋瀬凪
MF 50 藤井智也
FW 27 ルイス・フェリッピ
FW 28 太田修介
FW 29 渡邊啓吾
監督
山口智
[川崎フロンターレ]
先発
GK 98 山口瑠伊
DF 5 佐々木旭
DF 13 三浦颯太
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 6 山本悠樹
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 19 河原創
MF 23 マルシーニョ
FW 9 エリソン
控え
GK 1 チョン・ソンリョン
DF 15 田邉秀斗
DF 27 神橋良汰
DF 39 土屋櫂大
MF 8 橘田健人
MF 41 家長昭博
FW 11 小林悠
FW 24 宮城天
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利
