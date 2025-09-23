[9.23 J1第31節](レモンS)

※19:00開始

主審:小屋幸栄

<出場メンバー>

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 31 真田幸太

DF 4 舘幸希

DF 22 大岩一貴

DF 66 松本大弥

MF 7 小野瀬康介

MF 15 奥野耕平

MF 18 池田昌生

MF 37 鈴木雄斗

MF 47 中野伸哉

FW 10 鈴木章斗

FW 72 二田理央

控え

GK 1 ポープ・ウィリアム

DF 8 大野和成

MF 13 平岡大陽

MF 14 茨田陽生

MF 20 石橋瀬凪

MF 50 藤井智也

FW 27 ルイス・フェリッピ

FW 28 太田修介

FW 29 渡邊啓吾

監督

山口智

[川崎フロンターレ]

先発

GK 98 山口瑠伊

DF 5 佐々木旭

DF 13 三浦颯太

DF 22 フィリプ・ウレモビッチ

DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際

MF 6 山本悠樹

MF 14 脇坂泰斗

MF 17 伊藤達哉

MF 19 河原創

MF 23 マルシーニョ

FW 9 エリソン

控え

GK 1 チョン・ソンリョン

DF 15 田邉秀斗

DF 27 神橋良汰

DF 39 土屋櫂大

MF 8 橘田健人

MF 41 家長昭博

FW 11 小林悠

FW 24 宮城天

FW 91 ラザル・ロマニッチ

監督

長谷部茂利