岡山vs横浜FC スタメン発表
[9.23 J1第31節](JFEス)
※18:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 15 工藤孝太
DF 18 田上大地
MF 14 田部井涼
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 26 本山遥
MF 27 木村太哉
MF 33 神谷優太
FW 99 ルカオ
控え
GK 77 川浪吾郎
DF 43 鈴木喜丈
DF 88 柳貴博
MF 3 藤井海和
MF 8 江坂任
MF 28 松本昌也
MF 50 加藤聖
FW 22 一美和成
FW 98 ウェリック・ポポ
監督
木山隆之
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 16 伊藤槙人
DF 30 山崎浩介
DF 70 細井響
MF 3 鈴木準弥
MF 4 ユーリ・ララ
MF 15 伊藤翔
MF 34 小倉陽太
MF 48 新保海鈴
MF 90 アダイウトン
FW 91 ルキアン
控え
GK 32 石井僚
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 22 岩武克弥
MF 8 山根永遠
MF 23 窪田稜
MF 39 遠藤貴成
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 ジョアン・パウロ
FW 76 山田康太
監督
三浦文丈
※18:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 15 工藤孝太
DF 18 田上大地
MF 14 田部井涼
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 26 本山遥
MF 27 木村太哉
MF 33 神谷優太
FW 99 ルカオ
控え
GK 77 川浪吾郎
DF 43 鈴木喜丈
DF 88 柳貴博
MF 3 藤井海和
MF 8 江坂任
MF 50 加藤聖
FW 22 一美和成
FW 98 ウェリック・ポポ
監督
木山隆之
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 16 伊藤槙人
DF 30 山崎浩介
DF 70 細井響
MF 3 鈴木準弥
MF 4 ユーリ・ララ
MF 15 伊藤翔
MF 34 小倉陽太
MF 48 新保海鈴
MF 90 アダイウトン
FW 91 ルキアン
控え
GK 32 石井僚
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 22 岩武克弥
MF 8 山根永遠
MF 23 窪田稜
MF 39 遠藤貴成
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 ジョアン・パウロ
FW 76 山田康太
監督
三浦文丈