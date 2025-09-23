鹿島vsC大阪 スタメン発表
[9.23 J1第31節](メルスタ)
※18:00開始
主審:Faisal Alblwi
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 23 津久井佳祐
DF 25 小池龍太
DF 55 植田直通
MF 10 柴崎岳
MF 13 知念慶
MF 18 エウベル
MF 22 濃野公人
FW 9 レオ・セアラ
FW 17 ターレス・ブレーネル
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 4 千田海人
DF 7 小川諒也
DF 28 溝口修平
MF 6 三竿健斗
MF 20 舩橋佑
MF 27 松村優太
FW 40 鈴木優磨
FW 77 チャヴリッチ
監督
鬼木達
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 16 奥田勇斗
DF 22 高橋仁胡
DF 33 西尾隆矢
DF 44 畠中槙之輔
MF 5 喜田陽
MF 17 阪田澪哉
MF 19 本間至恩
MF 35 吉野恭平
MF 55 ヴィトール・ブエノ
FW 13 中島元彦
控え
GK 1 福井光輝
DF 27 ディオン・クールズ
DF 31 井上黎生人
DF 66 大畑歩夢
MF 8 香川真司
MF 10 田中駿汰
MF 48 柴山昌也
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
監督
アーサー・パパス
