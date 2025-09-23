[9.23 J1第31節](メルスタ)

※18:00開始

主審:Faisal Alblwi

<出場メンバー>

[鹿島アントラーズ]

先発

GK 1 早川友基

DF 3 キム・テヒョン

DF 23 津久井佳祐

DF 25 小池龍太

DF 55 植田直通

MF 10 柴崎岳

MF 13 知念慶

MF 18 エウベル

MF 22 濃野公人

FW 9 レオ・セアラ

FW 17 ターレス・ブレーネル

控え

GK 29 梶川裕嗣

DF 4 千田海人

DF 7 小川諒也

DF 28 溝口修平

MF 6 三竿健斗

MF 20 舩橋佑

MF 27 松村優太

FW 40 鈴木優磨

FW 77 チャヴリッチ

監督

鬼木達

[セレッソ大阪]

先発

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 16 奥田勇斗

DF 22 高橋仁胡

DF 33 西尾隆矢

DF 44 畠中槙之輔

MF 5 喜田陽

MF 17 阪田澪哉

MF 19 本間至恩

MF 35 吉野恭平

MF 55 ヴィトール・ブエノ

FW 13 中島元彦

控え

GK 1 福井光輝

DF 27 ディオン・クールズ

DF 31 井上黎生人

DF 66 大畑歩夢

MF 8 香川真司

MF 10 田中駿汰

MF 48 柴山昌也

MF 77 ルーカス・フェルナンデス

FW 11 チアゴ・アンドラーデ

監督

アーサー・パパス