[9.23 J1第31節](アイスタ)

※18:00開始

主審:高崎航地

<出場メンバー>

[清水エスパルス]

先発

GK 16 梅田透吾

DF 4 蓮川壮大

DF 24 キム・ミンテ

DF 66 住吉ジェラニレショーン

MF 5 北爪健吾

MF 6 宮本航汰

MF 8 小塚和季

MF 14 山原怜音

MF 19 松崎快

MF 98 マテウス・ブエノ

FW 23 北川航也

控え

GK 1 沖悠哉

DF 28 吉田豊

DF 41 羽田健人

DF 70 高木践

MF 11 中原輝

MF 17 弓場将輝

MF 21 矢島慎也

MF 33 乾貴士

FW 38 高橋利樹

監督

秋葉忠宏

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 26 荻原拓也

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 13 渡邊凌磨

MF 14 関根貴大

MF 25 安居海渡

FW 99 イサーク・キーセ・テリン

控え

GK 16 牲川歩見

DF 28 根本健太

MF 6 松本泰志

MF 10 中島翔哉

MF 22 柴戸海

MF 24 松尾佑介

MF 39 早川隼平

MF 77 金子拓郎

MF 88 長沼洋一

監督

マチェイ・スコルジャ