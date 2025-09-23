清水vs浦和 スタメン発表
[9.23 J1第31節](アイスタ)
※18:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 4 蓮川壮大
DF 24 キム・ミンテ
DF 66 住吉ジェラニレショーン
MF 5 北爪健吾
MF 6 宮本航汰
MF 8 小塚和季
MF 14 山原怜音
MF 19 松崎快
MF 98 マテウス・ブエノ
FW 23 北川航也
控え
GK 1 沖悠哉
DF 28 吉田豊
DF 41 羽田健人
DF 70 高木践
MF 11 中原輝
MF 17 弓場将輝
MF 21 矢島慎也
MF 33 乾貴士
FW 38 高橋利樹
監督
秋葉忠宏
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 26 荻原拓也
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 14 関根貴大
MF 25 安居海渡
FW 99 イサーク・キーセ・テリン
控え
GK 16 牲川歩見
DF 28 根本健太
MF 6 松本泰志
MF 10 中島翔哉
MF 22 柴戸海
MF 24 松尾佑介
MF 39 早川隼平
MF 77 金子拓郎
MF 88 長沼洋一
監督
マチェイ・スコルジャ
