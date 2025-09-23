Mrs. GREEN APPLEが、アニバーサリーベストアルバム『10』のConcept Photo以来約6か月ぶりとなる新たな“Artist Photo”を突如公開した。

そこに見られるのは、シンプルながらも凛とした佇まいを備えたビジュアルだが、新たな楽曲やライブなどの予定が発表されていないこのタイミングでの公開が何を意味するのか？

今年4月の「クスシキ」から8月の「夏の影」にかけて、怒涛の5か月連続で新曲をリリースするだけでなく、アニバーサリーベストアルバム『10』のリリースや、2日間で計10万人を動員した野外ライブ＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞の開催など、幾多もの10周年プロジェクトを敢行してきたミセス。来月10月から12月にかけては、12公演で55万人を動員予定の自身最大規模となる5大ドームツアー＜Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”＞を開催する。10周年イヤーも残りあと３か月となり、次なる動きが注目される。

■ライブフィルム＆ドキュメンタリー映画2作品全国同時公開

11月28日(金)より映画2作品 全国同時公開

▶ライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD(フィヨルド)〜 ON SCREEN』

Ⓒ2025 UNIVERSAL MUSIC LLC

▶ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM（仮）』

@2025 MGA Film Partners 【ムビチケ前売券 販売情報】 ★パンフレット付きムビチケ前売券（カード）

正式名：『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』

『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM（仮）』パンフレット＋ムビチケ前売券（カード券2枚）

価格：６,７００円（税込）

発売日：9月22日(月)18時

購入場所：TOHO theater STORE

11月中旬より順次発送、劇場公開日11月27日(木)までにお届けいたします。

※セットで購入の方には特典付き（特典は数量限定・内容は後日発表）

※パンフレットの単品販売は公開日より販売予定です。

※本商品の受付は１１月１４日（金）まで承ります。

※パンフレットの中身は映画の内容に触れる記述が含まれますので予めご了承ください。

詳細ＵＲＬ：https://tohotheaterstore.jp/items/103173000 ★グッズ付きムビチケ前売券（カード）

正式名：MGAムビチケアクリルフレーム（オリジナルBOX付）＋ムビチケ前売券（カード券2枚）

価格：7,470円（税込）

発売日：9月22日(月)18時

購入場所：ローソン店内のLoppi端末・HMV＆BOOKS online

※グッズの単品販売はございません。11月26日（水）より順次お届け予定。

※本商品の受付は１０月１5日（水）まで承ります。

※『ムビチケ®』は株式会社ムービーウォーカーの登録商標です。

詳細ＵＲＬ：https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_mga10years_film/ ★ムビチケ前売券（カード）

価格：ライブフィルム：3,000円（税込）／ドキュメンタリー：1,500円（税込）

※ムビチケ前売券（カード）、ムビチケ前売券（オンライン）、ムビチケ前売券（コンビニ）を10月3１日（金）より販売予定。

詳細は追って公式サイト(https://mga10years-film.jp/)よりお知らせいたします。

