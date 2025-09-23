「世界平和統一家庭連合」いわゆる“統一教会”の韓鶴子総裁が逮捕されました。突然の逮捕に信者からは、早期の釈放を求める声があがっています。

■「すぐに釈放を」 拘置所の前で信者が祈り

23日、韓鶴子総裁がいる拘置所の前には…。

西山聡記者

「ソウル拘置所の前、韓鶴子総裁に祈りをささげている人がいます」

「世界平和統一家庭連合」いわゆる“統一教会”の信者。願うのは、韓総裁の“早期釈放”です。

“統一教会”信者

「韓総裁は当然、罪がないし、すぐに釈放されなければならないと信じています」

23日未明に逮捕された韓総裁。22日、その姿は裁判所にありました。男性の手を借りて、ゆっくりと車を降りるトップ。現在82歳。

信者でしょうか、「お母様、元気を出してください」「お母様、愛しています」といった“励ましの声”があがります。

■前大統領の妻にブランド品贈ったか 韓総裁は関与を否定

関与が疑われているのは、韓国の前政権との癒着。尹錫悦前大統領の妻、金建希夫人を巡る不正です。

金夫人に高級ブランド品を贈り、その見返りに政府の援助を受けられるよう働きかけたなどの疑いが持たれている“教団側”。

“ナンバー2”だったとされる元幹部が関係者を通じて贈ったとして、今年7月に逮捕されました。

裁判所の尋問に対して、韓総裁は…。

“統一教会”韓鶴子総裁（82）

「政治に関心がない」

「政治家にお金を渡したことはない」

韓国メディアによると、関与を否定したといいます。

■韓総裁、独房に… 教団側コメントは

約5時間に及んだという尋問。逮捕の妥当性について審査が行われた結果、証拠隠滅の恐れがあるなどとして逮捕状が出され、逮捕に至ったということです。

その後、ソウル拘置所の4畳ほどの独房に入ったという韓総裁。ソウル拘置所では、尹前大統領も独房生活を送っています。

トップの逮捕を受け、教団側は「裁判所の判断を謙虚に受け止めます。今後行われる捜査と裁判の手続きに誠実に臨み、真実を究明し、信頼を回復できるよう最善を尽くします。国民の皆様にご心配をおかけし、心よりお詫（わ）び申し上げます」とコメントしています。