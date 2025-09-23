◇プロ野球セ・リーグ DeNA 2-2 阪神(23日、横浜スタジアム)

DeNAは阪神と延長12回を戦い引き分けました。

セ・リーグ2位のDeNAは3位巨人と試合前の時点で2ゲーム差と、激しい2位争いのまっただ中。26日から始まる直接対決2連戦の前、最後の試合に臨みました。

先発マウンドにあがったケイ投手は初回、ランナーを1塁に置いてリーグ本塁打&打点2冠の佐藤輝明選手との勝負。ここで外角低めのスライダーを続けたあと、カウント2-1からは一転して高めのストレートを2球投じて空振り三振に仕留めました。

すると打線は2回裏、筒香嘉智選手がレフトへ18号ソロを放ち先制に成功します。先制点をもらったケイ投手は無失点の好投を続けましたが、5回に満塁とされると前川右京選手にタイムリーを浴びて追いつかれます。

DeNAはその裏に桑原将志選手のタイムリーで再び1点を勝ち越しますが、直後の6回には大山悠輔選手の同点ソロを打たれてまたも試合は振り出しとなりました。

その後、両チームともに継投勝負となると互いのブルペン陣が一歩も譲らずに同点のまま延長戦に突入しました。迎えた延長10回裏、DeNAは2塁にランナーを進め一打サヨナラのチャンス。その後2アウト1、2塁から佐野恵太選手が痛烈な当たりを放つも、打球はファースト正面をつく内野ゴロとなり得点できません。

続く11回裏は岩崎優投手から1アウト満塁の場面を迎えますが、代打のビシエド選手と加藤響選手が続けて三球三振に倒れ無得点。12回裏も1アウト2塁であと1本が出ず、DeNAは4時間半に迫る試合を勝ちきれませんでした。なお2位を争う巨人はこの日、広島とのナイトゲームを行います。