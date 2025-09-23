タレント・俳優の片岡鶴太郎さんが自身のインスタグラムに、自身のこだわりのファッションコーディネートを披露しました。

【写真を見る】【 片岡鶴太郎 】 アンティークロングシャツで魅せる こだわりファッションコーディネートを披露





片岡さんは、「アンティークロングシャツ」と題して、全身コーディネートした洗練されたスタイルの6枚の画像と、着用アイテムのブランド名だけを投稿。ファッションへのこだわりが感じられる内容となっています。





片岡さんは、メインとなるグレーの「アンティークデザインのロングシャツジャケット」に、「VERSACE（ヴェルサーチェ）」の黒いシャツを合わせています。







黒いプリント柄のパンツは「オリジナルデザインパンツ」と記載されており、片岡さんオリジナルのデザインであることがわかります。







アクセサリー類は、北欧の雄大な自然や大地から着想を得た、幾何学的なデザインが特徴の「スカンジナビアジュエリー」のネックレス。







他にも「Tiffany & Co（ティファニー）」のイヤリングや、「Yohji Yamamoto（ヨウジヤマモト）」のアイウェアなど、アンティークアイテムに、海外と日本のブランド、そしてオリジナルのデザインのアイテムを融合させたセレクトになっていることがわかります。





この投稿をみたフォロワーからは「渋すぎ！かっこいい」・「いつも素敵ですわぁぁ」・「組み合わせ方がステキ」・「カッコ良すぎます」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】