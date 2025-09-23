お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人さんが、２１日に自身のインスタグラムを更新。

３４歳の誕生日を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【 コロチキ・西野 】 ３４歳の誕生日 肉体美 ＆ 筋トレ動画アップ 「心も身体もデカくなるんでみなさん見守ってくだサイドレイズ」



西野創人さんは「今日で34歳になりました！」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、西野創人さんが、鍛え上げられた肉体を披露する様子などが見て取れます。







続けて「たくさんのメッセージありがたいです！ これからまだまだ芸人として、心も身体もデカくなるんでみなさん見守ってくだサイドレイズ」と、ファンに向けて呼びかけています。







同２１日、更に、西野創人さんはインスタグラムを更新し、動画をアップ

こちらでは、激しく筋力トレーニングを行う姿を公開しています。



これらの投稿にファンからは「西野さんお誕生日おめでとうございマッスル まだまだお若いですね！34歳ますますバルクアップしてください」・「おめでとう マッチョ芸人界を頼んだ！」・「デカすぎん！？！？キレてるよー！」・「頑張っている人は誰が何と言おうとカッコ良い」などの反響が寄せられています。







【 西野創人(にしのそうと)さん プロフィール 】



性別：男性

生年月日：1991年09月21日

身長/体重：170cm /68kg

血液型：O型

出身地：大阪府 豊中市

趣味：筋トレ/草野球(トータルテンボス藤田さんのチームに所属)/野球観戦/邦ロックバンド/恋愛番組視聴/古着屋巡り

特技：野球(高校時代大阪大会ベスト8)/デコピン

出身/入社/入門：NSC大阪校 33期生









【担当：芸能情報ステーション】