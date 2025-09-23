株式会社「office SERENO」代表でフリーアナウンサーの森本晴香（36）が22日、インスタグラムを更新。第1子妊娠を発表した。

森本は、「私事ですがこの度お腹に新しい命を授かりました 現在は妊娠8ヶ月も後半にさしかかり、日々お腹の中で力強く動く小さな存在に、喜びと不思議さを感じながら過ごしています」とお腹の大きくなった自身の写真を公開した。レギュラー番組のうち、「T−Joint」（FM徳島）は9月いっぱい、「ゴジカル！」と「となりのラジオFor Youコーナー」（ともに四国放送）は10月いっぱいまで出演予定で、その後は事務所の後輩アナウンサーたちが引き継ぐという。“社長アナウンサー”として、「タレント達が自分達らしく輝ける場所を作る！そんな想いをもって立ち上げたSERENO。まだまだ夢なかばです」と意気込みを示して、「私自身も母となり、変化を繰り返しながらも、さらにパワーアップしてマイクやカメラの前に戻れる日を楽しみにしています」とつづった。

森本は、新潟放送、広島ホームテレビ、四国放送、南海放送を経て、2019年にフリーに転身。2022年にタレントマネジメントなどを行う「office SERENO」を設立。プライベートでは、2018年に結婚を発表した。