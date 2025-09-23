全15箇所！甲州市とくしるスタンプラリー
山梨県甲州市は、2025年9月18日(木)から12月21日(日)までの期間、指定されたスポットを巡りスタンプを集めると賞品に応募できるデジタルスタンプラリーを開催します。
山梨県甲州市「デジタルスタンプラリー」
【開催期間】
2025年9月18日(木)〜12月21日(日)
【参加費】
無料
山梨県甲州市は、2025年9月18日(木)から12月21日(日)までの期間、指定されたスポットを巡りスタンプを集めると賞品に応募できるデジタルスタンプラリーを開催。
甲州市は、豊かな自然環境と歴史・文化資源を有し、ワイン、果樹園、温泉、神社仏閣など多様な観光資源が点在する地域です。
2025年で市制施行20周年を迎えたことを記念し、「甲州市とくしるスタンプラリー」を開催します。
スタンプを獲得できるスポットは、市内15カ所に設定されており、スタンプ3個の獲得で抽選に応募できる「ブロンズマスター賞」や、5個獲得すると応募できる「シルバーマスター賞」、10個獲得すると応募できる「ゴールドマスター賞」など、獲得したスタンプの数に応じてさまざまな賞に応募できる仕組みです。
【各賞の詳細】
●ゴールドマスター賞(スタンプ10個)
ぶどうの丘ペアお食事券付き宿泊券・・・抽選で5名様
●シルバーマスター賞(スタンプ5個)
オリジナルラベルワイン＆ぶどうジュースセット・・・抽選で10名様
●ブロンズマスター賞(スタンプ3個)
市内温泉入浴券・・・抽選で20名様
【スタンプスポット】
1 恵林寺(信玄公宝物館)
2 大菩薩の湯
3 甘草屋敷
4 放光寺
5 塩山駅前観光案内所
6 大善寺
7 天空の湯
8 宮光園
9 勝沼ぶどうの丘
10 大日影トンネル(ワイントンネルカーブ案内所)
11 勝沼ぶどう郷駅観光案内所
12 景徳院
13 やまと天目山温泉
14 道の駅 甲斐大和
15 栖雲寺
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 全15箇所！甲州市とくしるスタンプラリー appeared first on Dtimes.